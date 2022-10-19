Токаев встретился с ветеранами и спортсменами в Конаеве

После встречи с общественностью Алматинской области глава государства на аллее у памятника Динмухамеду Конаеву встретился с ветеранами, внесшими вклад в становление города, и известными в республике и регионе спортсменами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Почетный гражданин города, ветеран труда Александр Чжен поблагодарил президента за решение назвать город в честь Динмухамеда Конаева.

Бывший журналист газеты «Огни Алатау», писатель Владимир Таран подарил главе государства Касым-Жомарту Токаеву свою книгу «Солнечный город. Страницы истории», посвященную городу Капчагай.

Популяризатор национальных видов спорта Тимур Спатаев связал в узел железные гвозди и вручил их президенту с пожеланием, чтобы единство и сплоченность казахского народа были такими же прочными, как этот узел.

Президент отметил, что решение о переносе областного центра в город Қонаев стало важным шагом для обеспечения процветания региона и высказал уверенность в том, что в дальнейшем город будет стремительно развиваться.

Ранее Касым-Жомарт Токаев вместе с акимом области совершил прогулку по центру города Қонаев.

Затем президент прогулялся по аллее, побеседовав с родителями, которые гуляли здесь с детьми.

Горожане рассказали главе государства о том, что после обретения статуса областного центра жизнь в городе Қонаев изменилась к лучшему.