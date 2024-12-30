Токаев выразил соболезнования в связи с крушением самолета в аэропорту Муан

Авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей в истории страны по числу жертв с 1997 года, когда южнокорейский самолет разбился при посадке на американском острове Гуам. Тогда погибли 228 человек
Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности президента Республики Корея Чой Сан Моку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета в аэропорту Муан.
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
На борту разбившегося самолета Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда) и 6 членов экипажа.
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок объявил недельный траур.