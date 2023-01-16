Токаев выступил на церемонии открытия саммита в Абу-Даби

Президент , Международное сотрудничество , Поездки
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Президент назвал общей задачей решение вопросов устойчивого развития в целях более чистого и "зеленого" будущего и призвал всех участников саммита к активной реализации "зеленых" проектов, мобилизации ESG-инвестиций и объединению усилий в достижении Целей устойчивого развития.

Фото пресс-службы президента РК

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В своем выступлении глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за организацию масштабного международного мероприятия, на котором будут обсуждаться актуальные темы глобального уровня.

Президент назвал общей задачей решение вопросов устойчивого развития в целях более чистого и "зеленого" будущего.

"К нашему общему сожалению, в условиях растущей геополитической нестабильности и отсутствия энергетической безопасности тема климатических изменений отошла на второй план. Из-за повышения глобальной температуры урожайность самых важных сельскохозяйственных культур, обеспечивающих более 66 % калорий, потребляемых в мире, может существенно снизиться. Существует также серьезный риск нехватки пресной воды. Согласно докладу ООН, к 2050 году из-за изменения климата дефицит питьевой воды грозит затронуть более 5 миллиардов человек. В конечном счете это может подорвать всемирную систему обеспечения продовольствием, а также энергетическую, городскую и экологическую системы. Все это требует срочных и эффективных действий, и не только политических. Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, меры по борьбе с климатическими изменениями не должны осуществляться в ущерб развитию или модернизации – эти процессы должны происходить одновременно.

"Мы надеемся, что международное сообщество увеличит свой вклад в финансирование мер борьбы с климатическими изменениями. Вот почему сегодняшняя встреча так важна. Казахстан принял на себя долгосрочные обязательства по достижению углеродной нейтральности. Фактически, наша страна одной из первых ратифицировала Парижское соглашение. Вслед за этим мы сформулировали амбициозную, но продуманную политику, которая направлена на диверсификацию экономики и продвижение возобновляемых источников энергии и устойчивых технологий", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев, отметив, что почти 70 % электроэнергии в Казахстане вырабатывается на угле, отдельно остановился на основных мерах, которые обеспечат глубокие структурные изменения промышленности и экономики.

По его словам, новый Экологический кодекс стимулирует промышленные корпорации к масштабному энергетическому переходу.

"Полная сумма соответствующих требованиям инвестиций компаний в экологическую модернизацию вычитается из экологических платежей в бюджет. Что касается нормативно-правового регулирования, то в этом году мы завершаем разработку справочника промышленных стандартов – "Наилучшие доступные техники" для всех основных отраслей промышленности. На следующем этапе 50 крупнейших корпораций, на долю которых приходится 80 % загрязнения экологии, должны будут перейти на эти стандарты", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Казахстан – первая страна в Центральной Азии, принявшая долгосрочную стратегию по достижению углеродной нейтральности. Данная стратегия определяет оптимальные пути достижения показателей вклада в борьбу с климатическими изменениями, определяемых на национальном уровне.

"Национальная система квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов уже доказала свою эффективность в качестве механизма стимулирования сокращения выбросов и развития технологии энергоэффективности. Наша общая цель – устранить разрыв между национальной и европейской системами торговли выбросами. Все эти меры обеспечат выполнение обязательств Парижского соглашения к 2030 году", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент проинформировал участников саммита о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.

"Обилие ветра и солнца, а также обширная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в этом секторе, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата. В связи с этим мы совершенствуем нормативно-правовую базу, создавая наиболее привлекательные условия для инвесторов. В целом, по нашим планам к 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 ГВт возобновляемых энергетических ресурсов. Еще одним перспективным направлением является "зеленый" водород. Международные эксперты считают, что наша страна может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода", – отметил он.

Глава государства указал на важность использования потенциала атомной энергии как одного из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.

"Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана. Мы производим компоненты ядерного топлива внутри страны и имеем соответствующие возможности для дальнейшего продвижения безопасного использования атомной энергии. По нашему мнению, это является весьма перспективной сферой для торговли и инвестиций на региональном и глобальном уровнях", – подчеркнул президент.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев считает, что посадка леса является жизненно важной частью стратегии по смягчению последствий климатических изменений. Он отметил, что Казахстан присоединился к Декларации о лесах и землепользовании, принятой на 26-ой Конференции ООН по изменению климата (COP26). Кроме того, в стране запущен масштабный проект по посадке двух миллиардов деревьев к 2025 году. В прошлом году было посажено 282 миллиона деревьев, а в этом году планируется посадить еще 410 миллионов.

Президент напомнил, что Казахстан, занимающий седьмое место в мире по производству зерна, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для защиты глобальной продовольственной безопасности.

"Мы активно сотрудничаем с Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН по поставке пшеничной муки в качестве гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте я призываю активно сотрудничать с Исламской организацией по продовольственной безопасности, чтобы помочь развивающим странам обеспечить продовольственную безопасность", – сказал глава государства.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев призвал всех участников саммита к активной реализации "зеленых" проектов, мобилизации ESG-инвестиций и объединению усилий в достижении Целей устойчивого развития.

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