Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание Совета Безопасности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов. Заслушаны доклады Премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова, а также других должностных лиц заинтересованных органов.

Президент отметил, что текущая глобальная экономическая ситуация носит нестабильный характер и требует готовности к любым сценариям ее развития.

Касым-Жомарт Токаев обозначил основные направления предстоящей работы.

– Задача Правительства – не допустить снижения благосостояния населения, темпов экономического роста и объема привлекаемых инвестиций, – сказал Глава государства.

Президент также подчеркнул, что кризисные ситуации в мире всегда несут как вызовы, так и создают новые возможности для развития.

Касым-Жомарт Токаев обозначил конкретные стратегические направления, способные укрепить экономический, транспортно-логистический и человеческий потенциал страны.

Было подчеркнуто, что планы по крупным инфраструктурным проектам и цифровизации должны оставаться одними из ключевых направлений экономической политики Казахстана.

– Мы должны выполнить основные социальные обязательства перед населением и продолжить реализацию важных инфраструктурных проектов, – сказал Президент.

Отдельное внимание было уделено совершенствованию подходов в реализации денежно-кредитной политики и обеспечению финансовой стабильности государства.

По итогам совещания Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений государственным органам.