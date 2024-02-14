Токаева торжественно встретили во дворце эмира Катара
92
Глава государства прибыл во дворец Diwan Amiri
Во дворце эмира Катара состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран.
После исполнения гимнов Казахстана и Катара Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани представили друг другу членов официальных делегаций.
После церемонии лидеры двух стран прошли в зал переговоров.