Токаева торжественно встретили во дворце эмира Катара

Глава государства прибыл во дворец Diwan Amiri

Фото: пресс-служба президента РК

Во дворце эмира Катара состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран.

После исполнения гимнов Казахстана и Катара Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии лидеры двух стран прошли в зал переговоров.