Токаеву доложили о работе по реализации индустриальных проектов

Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту была представлена информация о проводимой работе по реализации индустриальных проектов и поддержке отечественных товаропроизводителей. Как сообщил Роман Скляр, за первое полугодие рост в обрабатывающей промышленности составил 105,1%, в машиностроении – 9,4%, в горно-металлургическом комплексе – 8,3%.

Глава государства также был ознакомлен с ходом реализации проектов, связанных со строительством нефте- и газопроводов, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических производств. За отчетный период добыто 44,7 млн тонн нефти и газового конденсата, а также 30 млрд кубометров газа. До конца года будут газифицированы 128 населенных пунктов, уровень газификации достигнет 61,8%.

Отдельно было доложено о новых инфраструктурных проектах в транспортной и энергетической отраслях.

Президенту рассказали о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту 309 км сетей теплоснабжения на общую сумму порядка 154 млрд тенге. В этом году запланирован капитальный ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин на общую сумму 327 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Совета по привлечению инвестиций, в частности, о реализации крупных инвестиционных проектов с иностранными партнерами, а также по которым были достигнуты договоренности в рамках зарубежных визитов главы государства. С момента переформатирования деятельности Совета решены проблемные вопросы по 77 инвестиционным проектам на сумму около 40 млрд долларов. Особое внимание уделяется проектам с высокой добавленной стоимостью в машиностроении, пищевой и химической промышленности, горно-металлургическом комплексе, энергетике и недропользовании.

Президент, подчеркнув важность принимаемых мер, поручил продолжить соответствующую работу в данных направлениях.

 

#производство #Скляр #индустрия #проекты

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