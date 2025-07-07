Депутат Сената Ольга Булавкина приняла участие в XXII очередном заседании сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Сенат РК

В работе сессии также участвовали руководители областных управлений и департаментов, представители правоохранительных органов, депутаты городских и районных маслихатов, общественных организаций, СМИ, а также акимы городов и районов в онлайн-формате.

Выступая перед участниками, сенатор подчеркнула значимость эффективного взаимодействия между депутатами Сената и представителями местных маслихатов. По её словам, именно слаженная работа разных уровней власти позволяет укрепить связь между центром и регионами, обеспечивая устойчивое и сбалансированное развитие территорий.

«Сильная представительная власть невозможна без постоянного диалога и обратной связи с населением. Сенат активно работает над законодательными инициативами, которые формируются в том числе на основе обращений с мест», - отметила Ольга Булавкина.

Депутат также посетила Маркакольский район, где провела встречи с населением, активом и представителями местных учреждений. В ходе диалога поднимались острые вопросы, касающиеся ремонта дороги между сёлами Урунхай и Маркаколь, нехватки медицинских кадров и лекарств, уровня заработной платы в приграничных районах, а также занятости и доступности кредитования.

Все обращения и предложения граждан были зафиксированы для дальнейшего изучения. Сенатор заверила, что они будут рассмотрены в профильных комитетах и при участии исполнительных органов власти.