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Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи – Ашимбаев

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал прошедшие в Верхней палате слушания на тему поддержки молодежи.

«В Сенате прошли парламентские слушания на тему «Жаңа Қазақстан: молодежь и модернизация».

Мы строим новый Казахстан, в котором молодежь - главный источник обновления. В конечном счёте, долгосрочная цель всех проводимых реформ – это благополучие нового поколения и развитие нашей страны.

Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи. Многие молодые участники протестов не имели качественного образования, постоянной работы и доходов. Мы увидели, как такая молодежь может быть использована различными деструктивными силами.

События трагического января ещё раз показали, что эффективная молодежная политика – это ключевое условие устойчивости и стабильности государства. А следовательно – главный приоритет общенациональной повестки.

Открывая слушания, выделил ряд социально-экономических проблем молодежи, которые требуют системных решений.

Прежде всего, это доступ к качественному образованию. Проблемы в этой сфере в дальнейшем приводят, как правило, к социальному неравенству и низким доходам.

Острым вопросом является молодежная безработица. По независимым оценкам, около 12 процентов молодежи не имеют постоянной работы. В 2021 году почти треть выпускников вузов оказались не востребованными на рынке труда. 40% молодежи с вузовским дипломом работали не по профессии.

К сожалению, отсутствует также четкая и действенная политика по поддержке молодежного предпринимательства. Актуальными для молодежи являются и жилищные вопросы.

Важной задачей является формирование правильной системы ценностей у молодежи. Сохраняя у молодых людей приверженность традиционным ценностям, целесообразно культивировать ценности и модели поведения, необходимые для развития инновационной экономики, предпринимательской активности и трудовой мобильности. Речь идет о постоянном стремлении к повышению профессиональных компетенций, трудолюбии, постоянной работе над собой, психологической устойчивости, открытости новым идеям и возможностям.

Без этого сложно будет строить Новый Казахстан, предполагающий и новую систему ценностей в обществе.

Эти и другие вопросы вчера активно обсуждались на слушаниях. По их итогам будут сформированы конкретные рекомендации для Правительства.

Соответствующие государственные органы также рассмотрят вопрос об актуализации Комплексного плана по поддержке молодежи на 2021-2025 годы.

Кроме того, сенаторы совместно с министерствами проведут анализ эффективности и целесообразности программ по созданию временных рабочих мест и обеспечению молодежной практики, финансируемых ежегодно из республиканского бюджета.

Ряд озвученных предложений и инициатив найдут отражение в законопроекте по вопросам государственной молодежной политики, который сейчас рассматривается в Парламенте», – написал глава Сената в Facebook.

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