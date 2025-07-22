Трамп не первый президент, который выводит США из ЮНЕСКО. В 1984 году такое решение принял Рональд Рейган

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Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО из-за «антиамериканского вектора» организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила The New York Post, что организация поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные цели», которые «полностью противоречат здравому смыслу» и политике действующих властей Соединенных Штатов.

В администрации США не согласны с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI, diversity, equity and inclusion) и считают организацию предвзятой из-за «пропалестинских и прокитайских» настроений, сказала Келли.

Как отмечается, Трамп не первый президент, который выводит США из ЮНЕСКО. В 1984 году такое решение принял Рональд Рейган из-за расхождений между внешней политикой Соединенных Штатов и целями организации. В 2003-м, после почти 20-летнего перерыва, страна вновь присоединилась к агентству.

ЮНЕСКО объединяет 194 государства и 12 ассоциированных членов, которые не являются субъектами международных отношений (Каймановы Острова, Фарерские Острова и т.п.).