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Президент США Дональд Трамп объявил о решении снять санкции с Сирии и сообщил о предстоящей в среду в Турции встрече госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом аль-Шайбани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

По словам американского лидера, решение было принято им после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Издание Axios сообщает о возможной встрече Трампа и Ахмета аш-Шараа во время визита переходного президента Сирии в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Газета National, ссылаясь на источники в сирийском МИД, пишет, что президент США согласился выделить "время, чтобы выслушать" аш-Шараа. Эта встреча может состояться в кулуарах саммита стран Персидского залива и США, который пройдет в Эр-Рияде.

По данным дипломатических источников, на которые ссылается газета, аш-Шараа прибудет в Саудовскую Аравию в среду, где проведет 45-минутные переговоры с Трампом.

"Снятие санкций - приоритет для президента аш-Шараа", - подчеркнули источники.

Ожидается, что новый глава Сирии даст понять, что новые власти страны хотят ослабить экономическое давление, вызванное санкциями США и Европы, которые были введены против прежнего режима.

Перед началом своего ближневосточное турне Трамп сказал: "Нам придется принять решение по санкциям, и, возможно, мы скоро отменим их в отношении Сирии, потому что мы хотим дать им шанс". Эти слова прозвучали на фоне международных усилий по восстановлению Сирии после более чем десятилетней разрушительной гражданской войны.

В заявлении Дамаска высказывания Трампа приветствуются как "обнадеживающий шаг к облегчению страданий сирийского народа".

Сирийские официальные лица подтвердили, что Саудовская Аравия "взяла на себя инициативу" в качестве посредника в восстановлении отношений между Сирией и США.

"Исход встречи двух лидеров, если она состоится, будет в значительной степени зависеть от саудовцев", - отмечают дипломатические источники.

Газета National цитирует западного дипломата в столице Иордании, который заявил, что Амман и ряд других арабских стран, особенно Саудовская Аравия, в целом согласны с Турцией в том, что необходимо положить конец расколу Сирии и восстановить стабильность в стране.

На прошлой неделе информагентство Reuters сообщило, что президент Сирии сделал предложение о переговорах с американским лидером, которое включает несколько пунктов, в том числе строительство "башни Трампа" в Дамаске, потепление отношений с Израилем и предоставление США доступа к нефтяным и газовым ресурсам страны.

Предложение сделано в рамках усилий по улучшению отношений с Вашингтоном и привлечению иностранных инвестиций.

Если встреча между Трампом и аш-Шараа состоится, это станет историческим шагом, который может изменить отношения между двумя странами после многих лет вражды. Однако успех зависит от многих факторов, включая готовность новых сирийских властей пойти на ощутимые уступки и то, насколько администрация США готова открыть новую страницу в отношениях с Дамаском.