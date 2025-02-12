Трамп запретил бумажные соломинки для питья в госучреждениях

США,Экология
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Подписывая приказ, он заявил, что бумажные соломинки ломаются и служат недолго. Он назвал ситуацию нелепой и добавил, что теперь вернутся пластиковые соломинки

Фото: dzen.ru

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование бумажных соломинок для питья в федеральных учреждениях. Он раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот пропагандировал замену пластиковых соломинок бумажными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на NHK World

Подписанный Трампом в понедельник указ предписывает федеральным агентствам прекратить закупки бумажных соломинок и обеспечить, чтобы они больше не предоставлялись в федеральных учреждениях.

«Этот указ положит конец нелепому продвижению Байденом непригодных к использованию бумажных соломинок. Вернемся к пластику!» - написал он в социальных сетях.

Подписывая приказ, Трамп заявил, что бумажные соломинки ломаются и служат недолго. Он назвал ситуацию нелепой и добавил, что теперь вернутся пластиковые соломинки.

Движение по замене пластиковых соломинок на бумажные набирает обороты в течение последних нескольких лет в местных органах власти и заведениях общепита США в попытке предотвратить загрязнение океана.

Администрация Байдена тоже проводила политику, направленную на постепенный отказ от закупок пластиковых предметов одноразового пользования, включая соломинки, в федеральных учреждениях.

 

#указ #экология #запрет #Трамп #соломинки

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