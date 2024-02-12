Трансформация СВМДА продолжается

Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Посол Кайрат Сарыбай посетил с рабочим визитом Москву, где встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, провел консультации с рядом старших долж­ностных лиц МИД РФ, пообщался с представителями российских деловых и академичес­ких кругов.

В ходе беседы с Сергеем Лавровым обсуждались процессы, происходящие на пространстве СВМДА, перспективы дальнейшего развития Совещания, а также участие и вклад России в СВМДА. Глава МИД РФ подтвердил неизменную поддержку работы Совещания со стороны России. В свою очередь Кайрат Сарыбай дал высокую оценку деятельности России в рамках СВМДА, многочисленным инициативам, направленным на укрепление Совещания и его трансформацию в полноформатную международную организацию.

Пути реализации решения шестого Саммита СВМДА о запуске транс­формации Совещания, перспективы этого процесса и его этапы подробно обсуждались на переговорах с замес­тителем министра иностранных дел России Андреем Руденко и директором Департамента азиатско-тихоокеанского сотрудничества МИД РФ, старшим должностным лицом от России в СВМДА Алексеем Овчинниковым. На встрече были отмечены уникальная роль СВМДА в современной геополитической среде и высокая «добавленная стоимость» его инклюзивности и применяемого в рамках Совещания гибкого подхода.

Стороны с удовлетворением отметили единство взглядов и подходов к предстоящим реформам Совещания.

Обсуждалась и подготовка к Слету лидеров волонтерских движений и заседанию Молодежного совета СВМДА, посвященных вопросам добровольчества (пройдет в Астане 16–17 мая этого года), а также к Министерской конференции СВМДА по проблемам экологии, заседаниям Делового совета и Бизнес-форума, которые пройдут во второй половине 2024 года.

На встрече с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным были рассмотрены перспективы СВМДА в контексте формируемой сетевой структуры взаимодействия многосторонних механизмов и международных организаций на обширном пространстве евразийского континента. Была отмечена важная роль СВМДА в развитии взаимосвязанности, включая укрепление экономических, технологических, гуманитарных, культурных и других связей.

В беседе с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым Генеральный секретарь обсудил текущую ситуацию в регионе Западной Азии и потенциал СВМДА в налаживании диалога заинтересованных сторон в целях разрядки обстановки и поиска условий для устойчивого мира в регионе.

С директором Второго департамента Азии МИД России, специальным представителем Президента России по Афганистану Замиром Кабуловым состоялся обмен мнениями относительно перспектив возвращения Афганистана, государства – члена СВМДА, в систему международных отношений и возможном вкладе Совещания в международные усилия по оказанию помощи этой стране.

Генеральный секретарь также провел встречу с директором Центра Китая, Восточной Азии и ШОС МГИМО Александром Лукиным, представляющим Россию в Форуме аналитических цент­ров СВМДА. Обсуждались конкретные меры и инициативы по активизации механизма постоянно действующей платформы взаимодействия в целях научно-аналитической поддержки всех государств – членов СВМДА.

Различные аспекты функционирования Делового совета СВМДА, новые инициативы, направленные на поддержку международного сотрудничества представителей малого и среднего бизнеса в странах Совещания Кайрат Сарыбай обсудил с заместителем Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Никитой Банцекиным и руководителем Дирекции международной деятельности этой организации, заместителем председателя правления Делового совета СВМДА Павлом Кондрашовым.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СВМДА, визит в Москву стал первым в серии рабочих поездок Генерального секретаря СВМДА в 2024 году с целью обсуждения с государствами-членами трансформации Совещания и вопросов взаимодействия в его рамках.