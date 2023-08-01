Кто из казахстанцев сможет получать отсрочку по кредитам

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка планирует внести изменения в Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и микрокредита, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

АРРФР подготовило изменения и дополнения правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и микрокредита. Документы размещены для обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 4 августа.  

Так, проекты определяют перечень оснований для внесения изменений в условия договора банковского займа/договора о предоставлении микрокредита и список документов, с помощью которых можно подтвердить причины просрочки выплат по кредитам.

Основаниями для внесения изменений в условия договора кредита либо микрокредита будут являться:

- регистрация заемщика в качестве безработного в центре трудовой мобильности либо снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по договору о предоставлении микрокредита);

- отнесение заемщика к социально уязвимым слоям населения (СУСН) либо назначение адресной социальной помощи, либо получение статуса СУСН совместно проживающего близкого родственника, супруга (супруги) заемщика, повлиявшее на снижение среднемесячного совокупного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по договору о предоставлении микрокредита);

- временная нетрудоспособность заемщика более двух месяцев, связанная с заболеванием из перечня, утвержденного приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 2015 года «Об утверждении перечня заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев»;

- нахождение заемщика либо его супруги в отпуске в связи с рождением ребенка (детей), а также нахождение заемщика либо его супруга (супруги) в отпуске в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

- прохождение заемщиком срочной воинской службы;

- обстоятельства, связанные с болезнью, смертью близкого родственника, супруга (супруги) заемщика, повлиявшие на снижение среднемесячного дохода заемщика;

- обстоятельства, не позволяющие заемщику надлежащим образом исполнить обязательства по договору о предоставлении микрокредита, в том числе нанесшие материальный ущерб в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц. 

При подаче заемщиком заявления на предоставление отсрочки платежа по основному долгу и (или) вознаграждению по вышеназванным причинам, а также при предоставлении подтверждающих документов банк дает отсрочку платежа на срок не менее трех месяцев, говорится в проектах документов. 

Заявления банки и микрокредитные организации будут рассматривать без установления к заемщику требования единовременного погашения просроченной задолженности либо ее части.

Новые нормы обяжут банки и микрофинансовые организации предоставлять в агентство статистику о результатах рассмотрения заявлений заемщиков, обратившихся за изменением условий кредитования.

«Данные поправки разработаны для эффективного урегулирования просроченной задолженности граждан и предоставления заемщикам возможности восстановить платежеспособность и исполнить свои обязательства перед кредитором», – пояснили в АРРФР.

#банки #займы #кредиты #АРРФР #отсрочка

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