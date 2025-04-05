Полтора года прошло с момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации. Известно, что «хозяйство» новому ведомству досталось незавидное – сказались десятки лет безденежья. Что удалось профильному ведомству изменить к лучшему в сфере водопользования? На этот и другие вопросы мы попросили ответить вице-министра водных ресурсов и ирригации Нурлана Алдамжарова.

– Нурлан Жанузакович, наш разговор происходит накануне весенних паводков, поэтому начать его уместно с темы готовности плотин к большой воде. Какова сейчас оперативная обстановка на гидротехнических сооружениях, чего ожидать от природной стихии?

– Еще в январе нынешнего года специа­листы РГП «Казгидромет» совместно с работниками региональных бассейновых инспекций и ДЧС провели снегомерную съемку на паводкоопасных участках. Аналогичный гидрологический прогноз также был сделан в марте. На основе полученных данных сейчас и регулируется режим работы водохранилищ с учетом потребностей водопользователей, включая энергетику и АПК.

К примеру, на крупных водо­хранилищах Северного Казах­стана – Сергеевском и Петропавловском – при их наполнении выше уровня проектного объема предусмотрен автоматический водосброс через гребень затворов. Высокий уровень наполнения в 2025 году объясняется обильными паводками минувшего года и повышением уровня грунтовых вод. Для снижения рисков подтопления населенных пунктов областным акиматом проводятся работы по увеличению пропускной способности реки Есиль, укрепляются защитные дамбы.

С учетом важности оперативного взаи­модействия в период прохождения паводков год назад была создана казахстанско-российская рабочая группа. Ее основная задача – оперативный обмен информацией о режимах работы водохранилищ и согласование действий сопредельных сторон. В целом профильными службами осуществляется постоянный контроль водохозяйст­венной обстановки, гидросооружения работают в штатном режиме, что позволяет заявлять о готовности к паводкам.

Важным шагом в плане предупреждения стихии следует считать введение цифровой системы прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn, которая была создана усилиями четырех министерств: цифрового развития, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, водных ресурсов и ирригации. Tasqyn позволяет делать прог­нозы для принятия стратегических решений, и в настоящее время нашими специалистами с его помощью ведется круглосуточный мониторинг данных по гидропостам.

Кроме того, Министерством водных ресурсов в рамках меморандума с Делфтским институтом водного образования IHE Delft разрабатывается информацион­ная система по прогнозированию течения рек на основе платформ Talsim и Delft-FEWS. В рамках пилотного проекта создаются модели Есильского и Нура-Сарысуского бассейнов.

К слову, в рамках Комплекс­ного плана развития водной отрасли Казахстана на 2024–2028 годы запланированы многофакторные обследования на 557 водных объектах. Утверждены планы санации паводкоопас­ных участков рек близ населенных пунктов на 2025–2027 годы. В частности, определен 51 учас­ток рек и одно озеро общей протяженностью 814,06 километра, где необходимо провести санацию в первоочередном порядке.

– Каковы другие позитивные изменения в сфере ирригации и управления водными ресурсами? Хорошо бы их подтвердить отраслевой статистикой…

– Перечислю по пунктам направления, по которым вело работу наше ведомство. Первое – восстановление и модернизация ирригационной инфраструктуры. Министерство приступило к масштабной реконструкции и строительству водохозяйственных объектов.

В рамках утвержденного Правительством Комплексного плана развития водной отрасли на 2024–2028 годы предус­мотрено строительство 42 новых водохранилищ и реконструкция 37 гидро­технических сооружений. Эти меры на четверть позволят снизить зависимость от трансграничных рек. В минувшем году проведена механическая очистка 1 147 километров оросительных каналов, отремонтировано 230 гидро­технических сооружений.

Второе – обновление материально-технической базы. Проведена работа по улучшению оснащенности филиалов РГП «Казводхоз». В целом водохозяйственные организации получат 757 единиц техники. Из них на сегодня уже более 200 переданы в регионы.

Третье – внедрение новых технологий. Ведется планомерная цифровизация, осуществляется переход на автоматизированные системы учета воды на стратегических объектах.

Четвертое – усиление водосберегающих мер. Для исполнения поручения Главы государства при Минводресурсах и ирригации создан информационно-аналитический центр, призванный разрабатывать предложения по эффективному использованию и защите водного фонда, развитию и оцифровке ирригационных сетей.

– Известно, что в Мажилисе и Сенате Парламента прошло обсуж­дение проекта нового Водного кодекса. Какие основные аспекты водной отрасли республики он призван упорядочить?

– В новой редакции документа особое внимание уделено воп­росам водной безо­пасности, которая является неотъем­лемой частью устойчивого развития страны. Соответствующая концепция, закрепленная в статье 6 проекта нового Водного кодекса, направлена на защиту населения и экономики от угроз, связанных с дефицитом и качест­вом водных ресурсов, а также с негативным воздействием вод.

Неотъемлемой частью данной концепции является также обеспечение устойчивого функ­ционирования и безо­пасной экс­плуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, что играет ключевую роль в защите территорий от затоплений.

Претворение в жизнь Концепции водной безопасности, в свою очередь, обеспечивается за счет нескольких ключевых направлений. Во-первых, совершенствуется система учета и мониторинга водных объектов. Во-вторых, проводится работа по сохранению и восстановлению водных объектов, а также по комплекс­ному использованию поверхностных и подземных вод.

Кроме того, большое внимание уделяется предотвращению негативных последствий паводков. В соответствии со статьей 9 проекта нового Водного кодекса, организация, подведомственная отраслевому министерству, определяет зоны, подверженные риску затопления. Эти границы фиксируются в национальной информационной системе водных ресурсов и корректируются по мере создания новых защитных сооружений.

Таким образом, новая редакция Водного кодекса Казахстана предусматривает комплексный подход к обеспечению водной безопасности республики.

– Трансграничные реки… Для решения связанных с ними проблем также проделана большая работа. Как Вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в данной сфере?

– Ситуация с трансграничными реками остается одним из ключевых вопросов водной политики Казахстана. После создания отраслевого министерства была значительно активизирована «водная дипломатия». Благодаря этому в прошедший поливной сезон удалось обеспечить южные регионы необходимыми объе­мами воды, а также добиться увеличения ее поступления по ряду других направлений.

Так, Узбекистан направил в Шардаринское водохранилище 4,7 миллиарда кубометров, что в два раза больше, чем годом ранее. Из Кыргызстана поступило 418 миллионов кубометров воды по реке Талас и 163 миллиона кубометров – по Шу, что также превышает прошлогодние показатели. В целом за сезон аграриям было предоставлено около 11 миллиардов кубометров воды. Удалось добиться значительных результатов по регулированию стока в Аральское море.

В прошлом году туда направлено около двух миллиардов кубометров воды, что превышает показатели последних трех лет. В озеро Балхаш через Или направлено 13,5 миллиарда кубометров воды, благодаря чему его уровень достиг 341,60 метра по Балтийской системе.

Важным направлением работы остается взаимодействие с Китаем. В 2024 году средний сток реки Или на границе составил 384 кубометра воды в секунду – на 17% больше, чем в 2023-м. Кроме того, Министерство водных ресурсов и ирригации РК с родственным водным ведомством КНР впервые на прошедшем в Пекине XII заседании Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов.

Документ предусматривает укрепление двустороннего делового взаимодействия в области рационального и устойчивого потребления гидроресурсов, использование современных технологий, распределение и освоение альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.

Кроме того, хочу добавить, что впервые за десять лет Капшагайское водохранилище наполнилось на 100%, накопив более 18 миллиардов кубов воды. Таким образом, ситуация с трансграничными реками стабилизируется.

– Переход на сберегающие технологии – веление времени. В особенности в сельском хозяйстве, на долю которого приходится большая часть водопотребления республики. С каких позиций начинаем полевой сезон этого года?

– В сельское хозяйство направляется 65% водных ресурсов страны. Поэтому одним из ключевых приоритетов государственной политики в сфере водопользования является внедрение современных водосберегающих технологий в орошаемом земледелии.

Как известно, в 2024 году была заложена основа для стимулирования аграриев к переходу на инновационные модели. С 50 до 80% увеличена доля возмещения затрат для фермеров на бурение скважин при подведении инфраструктуры, а также на приобретение и установку водосберегаю­щих технологий.

Введен дифференцированный размер субсидий в зависимости от стоимости тарифа. Для фермеров, использующих водосберегающие технологии, размер субсидий будет составлять от 60 до 85%, тогда как для тех, кто не применяет такие технологии, субсидирование снизится с 50–75% в 2024 году до 30–55% к 2026-му.

Реализация этих нововведений уже принесла первые результаты. В 2024 году площади, где применяются водосберегаю­щие технологии полива, увеличились на 158 тысяч гектаров, из них 60 тысяч орошаются с использованием дождевальных систем, 40 тысяч – капельным орошением. Внедрение водосберегающих технологий позволяет сэкономить от 20 до 30% поливной воды, что способствует более рациональному использованию водных ресурсов.

В Казахстане за прошлый год запущены отечественные заводы по выпус­ку дождевальных машин и систем капельного орошения. Эти предприятия расположены в Туркестанской области, Алматы, Астане и Таразе. На сегодня эти заводы полностью покрывают потребности аграриев в дождевальных системах и более чем наполовину обеспечивают их капельными системами орошения.