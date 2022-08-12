Требующие особого внимания симптомы коронавируса перечислила инфекционист

Врач-инфекционист высшей категории Бакыт Кошерова перечислила симптомы коронавируса, при которых следует срочно обращаться к врачу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Бакыт Кошерова отметила, что сейчас КВИ у большинства заразившихся протекает в легкой форме. Но тем не менее, добавила она, есть симптомы, на которые следует обратить особое внимание.

«Если температура выше 38 градусов держится в течение трех и более дней, появился сухой кашель, приступообразный, навязчивый, если у пациента есть признаки затрудненного дыхания, появилась одышка, то в этом случае следует обратиться к врачу за медицинской помощью», – рекомендовала врач.

В группе риска, добавила спикер, пациенты с такими сопутствующими заболеваниями, как артериальная гипертензия, диабет, ожирение.

«В этих случаях нужно немедленно обратиться к врачу, потому что есть риск того, что сопутствующее заболевание будет прогрессировать. Если сахарный диабет, то это может привести к тому, что уровень глюкозы будет неконтролируемым или трудноконтролируемым. Очень важно, чтобы такой пациент находился под медицинским наблюдением», – пояснила инфекционист.