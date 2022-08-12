Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение , COVID
Требующие особого внимания симптомы коронавируса перечислила инфекционист
Диасов Ораз
корреспондент

Врач-инфекционист высшей категории Бакыт Кошерова перечислила симптомы коронавируса, при которых следует срочно обращаться к врачу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Бакыт Кошерова отметила, что сейчас КВИ у большинства заразившихся протекает в легкой форме. Но тем не менее, добавила она, есть симптомы, на которые следует обратить особое внимание.

«Если температура выше 38 градусов держится в течение трех и более дней, появился сухой кашель, приступообразный, навязчивый, если у пациента есть признаки затрудненного дыхания, появилась одышка, то в этом случае следует обратиться к врачу за медицинской помощью», – рекомендовала врач.

В группе риска, добавила спикер, пациенты с такими сопутствующими заболеваниями, как артериальная гипертензия, диабет, ожирение.

«В этих случаях нужно немедленно обратиться к врачу, потому что есть риск того, что сопутствующее заболевание будет прогрессировать. Если сахарный диабет, то это может привести к тому, что уровень глюкозы будет неконтролируемым или трудноконтролируемым. Очень важно, чтобы такой пациент находился под медицинским наблюдением», – пояснила инфекционист.

 

Популярное

Все
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
Теплая нить судьбы
Старик и песня
Домашний питомец дважды спас приютивших его хозяев
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
В Казахстане наметился подъем интереса к государственному языку, считает известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков
Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем
Онлайн-квест – итог шестилетней работы алматинского проекта Archcode Almaty
Сколько раз пришлось на прием в акимат ходить, сколько заявлений написать, чтобы чиновники вспомнили о нас...
Мечта на пользу дела
Вечные книги Учителя нации
Мчи, тулпар, быстрее ветра
И льются в унисон голоса
СПАСите яблоки!
Нужен дом четверолапым
Суперкамбэк легенд футбола
Однажды…
Возрождение
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Подкралась старость незаметно
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Утекает бензин мимо розницы
Непокоренный Бурхан-Булак
Нет повести печальнее на свете…
Нам важно сохранить солдата
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Бывший муж напал с ножом на алматинку в автобусе – ведётся следствие
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Опасные игры
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане

Читайте также

Здравоохранение , COVID
Стали переносить тяжелее – клиника COVID-19 изменилась у де…
Здравоохранение
Возможность вакцинации детей против КВИ с семи лет рассматр…
Здравоохранение
Нур-Султан покинул "жёлтую" зону по коронавирусу
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 августа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]