Требуются новые подходы

Свыше 20 млрд тенге с 2024 по 2029 год предусмотрено на осуществление инвестпрограмм в сфере электроэнергетики области Улытау

фото из архива "КП"

Отказ от посредников в сфере снабжения электро­энергией дает потребителям надежду на снижение тарифа. Впрочем, нынешнее состояние электросетей в городах и поселках региона требует серь­езных вложений для того, чтобы привести их в порядок.

В сфере электроэнергетики, как сообщил на брифинге руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК (ДКРЕМ) по области Улытау Даур Жунусбеков, департамент конт­ролирует деятельность пяти субъектов естественных монополий по передаче электроэнергии и одного – в плане соблюдения порядка ценообразования в сфере розничного сбыта.

Два субъекта осуществляют деятельность по долго­срочным тарифам, три – субъекты малой мощности. В 2024 году изменены тарифы и согласованы новые цены на услуги передачи электрической энергии для предприятий ТОО «Казахмыс дистрибьюшн» – предприятия электрических сетей (ПЭС) и Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети», а также на розничный сбыт электроэнергии ТОО «Казэнергоцентр».

Следует отметить, что с 1 января 2025 года ТОО «Казэнергоцентр» как предприятие перестанет существовать, его функции будут переданы в энергоснабжающую организацию АО «Жезказганская РЭК». При этом, заверил Даур Жунусбеков, сотрудники «Казэнергоцентра» без работы не останутся и будут трудоустроены в «Жезказганскую РЭК».

– Государство модернизирует сферу энергетики, – отметил Даур Жунусбеков. – Слия­ние функций передающих и снабжающих организаций проводится с целью ликвидации посредников при сбыте электроэнергии. В связи с этим первый вопрос, который задают потребители, касается того, как ликвидация «Казэнергоцентра» повлияет на тариф и стои­мость электроэнергии? Пока ответа нет. В 2025 году АО «Жезказганская РЭК» представит свой проект по тарифам. В марте – апреле станет известно, будет ли он снижен. Рассмат­ривается вариант единого тарифа для потребителей всех городов и поселков области.

Энергосистема региона давно нуждается в модернизации. АО «Жезказганская РЭК», которое является региональной электросетевой компанией, и ТОО «Казахмыс дистрибьюшн», занимающееся передачей и распределением электрической энергии, в рамках инвестиционных программ обязаны в пятилетний срок сделать все возможное, чтобы достичь снижения степени изношенности сетей и оборудования, аварийности, внедрить информационные системы и улучшить качество услуг, предоставляемых потребителям.

В рамках действующих тарифов на услуги по передаче электроэнергии на период с 2024 по 2029 год для осуществления намеченных инвестиционных программ предусмотрено направить 20 млрд 870 млн тенге. АО «Жезказганская РЭК» за период действия существующего тарифа на эти цели потратит 15 млрд 29 млн тенге, ТОО «Казахмыс дистрибьюшн» – 5 млрд 841 млн тенге.

Затянувшееся решение проблем с городскими электросетями в Жезказгане и Сатпаеве, а также с завышенными начислениями по ОДН в Сатпаеве прокомментировал генеральный директор ТОО «Kazakhmys Distribution» («Казахмыс Дистрибьюшн») Евгений Кравчук.

– Претензии к состоянию всех электросетей нельзя адресовать только «Казахмыс дистрибьюшн», – подчеркнул глава ТОО. – Скажем, городское освещение вообще не наша зона ответственности. Есть совершенно бесхозные сети, есть сети, находящиеся на балансе городских отделов ЖКХ. Да, они изношены, так как достойного обслуживания не проводилось. В хозяйстве «Казахмыс дистрибьюшн» также есть недочеты, но мы планомерно занимаемся их устранением и ежегодно отчитываемся о проделанной работе.

К сожалению, не все намеченное можно успеть сделать в течение календарного года. Трансформаторные подстанции, комплектные ТП требуют ремонта, как и электрические сети. По словам генерального директора ТОО «Казахмыс дистрибьюшн», тарифы долгое время сдерживались государством, поэтому компания не могла защитить достойный тариф и получить нормальные инвестиции. Вот и на сегодня ТОО имеет некоторый дефицит в инвестициях.

– Одного миллиарда тенге, который мы получили в 2024 году, недостаточно, – считает Евгений Кравчук. – Электрические сети изношены на 70 или 80 процентов. Наша компания начала работу по их модернизации с «верхов» – ремонта КТП, подстанций, узловых. Меняем большое количество автоматических выключателей, чтобы управлять процессами отключения-включения, снижать аварийность в сетях высшего напряжения, меняем устаревшие трансформаторы. С учетом роста потребности в электроэнергии устанавливаем более мощные трансформаторы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение. Уверен, в ближайшие два-три года дойдем и до распределительных сетей. В планах – их модернизировать, убирая алюминиевые провода с заменой на провод самонесущий изолированный (СИП). Однако на это потребуется время.

В общей сложности нынче в порядок приведено 5% ТП и КТП. В ведении ТОО «Казахмыс дистрибьюшн» находятся не только электросети Жезказгана и Сатпаева, но и промышленные площадки региона. В итоге заменены шесть КТП, установлены два более мощных трансформатора. Оборудование дорогостоящее, вот почему одного миллиарда тенге на год недостаточно.

– Установленный тариф ТОО «Казахмыс дистрибьюшн» действует до 2029 года, – пояснил Евгений Иванович. – Ежегодно мы будем получать инвестиции на 1–1,2 миллиарда тенге в зависимости от инфляции. Поэтому ждать глобальных перемен и положительных изменений буквально с завтрашнего дня невозможно.

И кстати, вопрос по завышенным начис­лениям за общедомовые нужды в Жезказгане решен. В результате проверок было выяснено, что в большинстве своем это незаконные подключения, то есть имело место воровство электроэнергии. В Сатпаеве ситуация сложнее – в большинстве многоквартирных домов установлены устаревшие счетчики.

– В пятилетнюю программу на 2024–2029 годы мы как раз заложили инвестиции на автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) нижнего уровня по Сатпаеву, – сообщил Евгений Кравчук. – Планируется заменить порядка 20 тысяч счетчиков в квартирах на новые, автоматические, которые будут передавать данные в единую систему онлайн. То есть так же, как и в Жезказгане, где информация о потребляемой электроэнергии передается на сервер. Мы видим, сколько потребляет каждая квартира, и так можем отследить, где есть потери, и своевременно реагировать на это.

На данный момент в Сатпаеве установлено около 1 600 счетчиков, однако, как оказалось, есть проблемы с внедрением АСКУЭ. Многие жители города отказываются пускать электриков в квартиры по разным причинам, даже при том, что сами счетчики и их замена производятся за счет предприятия «Казахмыс дистрибьюшн».

– Средства выделены в рамках инвестиционной программы, – подчеркнул руководитель. – И мы обязаны счетчики установить, чтобы упорядочить сбор данных.

К слову, и контролеров предприятия элект­росетей (ПЭС) ТОО «Казахмыс дистрибьюшн» сатпаевцы не жалуют и не дают проверить показания приборов. Таким образом, сотрудники ПЭС не могут доказать, что в той или иной квартире жильцы прибегают к хитростям, чтобы изменить показания счетчиков.

Большей частью расход – 4 000 кВт·час – это чистой воды коммерческие потери, с установкой АСКУЭ такая проблема, как завышенные начисления за ОДН, останется в прошлом, резюмировал генеральный директор ТОО «Казахмыс дистрибьюшн».