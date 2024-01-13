Трёх рыбаков сняли со льдины на Балхаше

По пути следования спасатели нашли еще одного рыбака, передает Kazpravda.kz

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«12 января в 17-00 часов поступило сообщение о том, что трех рыбаков унесло на льдине на озере Балхаш Актогайского района Карагандской области. В 20-30 часов спасатели оперативно-спасательного отряда, добравшись до льдины, взяли рыбаков на борт лодки и транспортировали на берег», - сообщает МЧС РК.

По пути следования спасатели нашли еще одного рыбака, который из-за трещин льда не мог добраться до берега.