Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором

Казалось бы, нужный объект, ведь без строительных материалов невозможно проложить кольцевую автотрассу, призванную улучшить транспортную инфраструктуру Алматы. Но проблема в том, что жители дачного массива «Жетысу» и соседнего с ним села Болек в последнее время потеряли сон и покой. Грохот и пыль стали их постоянными спутниками.
По словам местных активистов Захара Сахиева, Розы Ахаткызы и Светланы Пенкиной, камнедробительная техника работает и днем, и ночью (!). Шум стоит такой, что невозможно спать. Да еще и толстый слой строительной пыли проникает в дома, дышать невозможно.
За прошедшие два года сельчане куда только не обращались с жалобами: строчили письма в областной акимат, департамент экологии, природоохранную прокуратуру, земельную инспекцию. Просили экспертов оценить воздействие карьера на здоровье рядом живущих людей, на окружающую среду.
Как выяснилось, добычей щебенки на месторождении «Болек-1» занимается турецкая компания «АлсимАларко», задействованная в строительстве БАКАД. По данным местных властей, у зарубежного инвестора имеется разрешение на недропользование.
Между тем еще в мае текущего года на встрече с жителями Енбекшиказахского района экс-аким Алматинской области Канат Бозумбаев отметил, что деятельность песчано-гравийных карьеров взята под особый контроль курирующих госорганов.
Как сообщил тогда начальник областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Диас Сериков, в Енбекшиказахском районе проводится проверка шести участков, где ведется добыча инертных стройматериалов: щебня, гравия, песка. Работа этих объектов временно приостановлена. Кроме того, расторгнуты договоры с предприятиями, ведущими разработку пяти других карьеров (всего в районе их 11).
В частности, в дачном массиве «Жетысу» департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области неоднократно проводились замеры уровня шума и содержания пыли. По результатам лабораторных исследований выявлялось превышение допустимых норм, а в отношении нарушителя – АО «АлсимАларко» – применялись штрафные санкции. Общая сумма штрафов, наложенных судом на компанию с лета прошлого года, превысила 1,2 млн тенге.
Однако мельницы-дробилки на каменоломне близ села Болек продолжают громыхать. Некоторые сельчане и дачники, уставшие от шума и грязи, стали продавать жилье и уезжать с насиженных мест. Другие не хотят мириться с таким положением и намерены направить жалобу на имя Главы государства.
У экоактивистов есть хороший пример: их единомышленники из соседнего Талгарского района, также несколько лет боровшиеся с предприятием, добывавшим щебень на реке Талгарке, добились-таки закрытия карьера. Так что не все еще потеряно.