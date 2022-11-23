Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором

Садоводческое общество «Жетысу» расположено недалеко от города Есика, близ кульджинского тракта. С июня 2020 года на окраине массива ведется промышленная добыча щебня, необходимого для строительства БАКАД (Большой алматинской кольцевой автодороги). Карьер огорожен, занимает огромную территорию размером 20 га. Добытый камень здесь же обрабатывают, дробят, сортируют, а затем отправляют на стройплощадку.

Казалось бы, нужный объект, ведь без строительных материа­лов невозможно проложить кольцевую автотрассу, призванную улучшить транспорт­ную инфраструктуру Алматы. Но проблема в том, что жители дачного массива «Жетысу» и соседнего с ним села Болек в последнее время потеряли сон и покой. Грохот и пыль стали их постоянными спутниками.

По словам местных активис­тов Захара Сахиева, Розы Ахаткызы и Светланы Пенкиной, камнедробительная техника работает и днем, и ночью (!). Шум стоит такой, что невозможно спать. Да еще и толстый слой строительной пыли проникает в дома, дышать невозможно.

За прошедшие два года сельчане куда только не обращались с жалобами: строчили письма в областной акимат, департамент экологии, природоохранную прокуратуру, земельную инспекцию. Просили экспертов оценить воздействие карьера на здоровье рядом живущих людей, на окружающую среду.

Как выяснилось, добычей щебенки на месторождении «Болек-1» занимается турецкая компания «АлсимАларко», задействованная в строительстве БАКАД. По данным местных властей, у зарубежного инвес­тора имеется разрешение на недропользование.

Между тем еще в мае текущего года на встрече с жителями Енбекшиказахского района экс-аким Алматинской области Канат Бозумбаев отметил, что деятельность песчано-гравийных карьеров взята под особый контроль курирующих госор­ганов.

Как сообщил тогда начальник областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Диас Сериков, в Енбекшиказахском районе проводится проверка шести участков, где ведется добыча инертных стройматериалов: щебня, гравия, песка. Работа этих объектов временно приостановлена. Кроме того, расторгнуты договоры с предприятиями, ведущими разработку пяти других карьеров (всего в районе их 11).

В частности, в дачном массиве «Жетысу» департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области неоднократно проводились замеры уровня шума и содержания пыли. По результатам лабораторных исследований выявлялось превышение допустимых норм, а в отношении нарушителя – АО «АлсимАларко» – применялись штрафные санкции. Общая сумма штрафов, наложенных судом на компанию с лета прошлого года, превысила 1,2 млн тенге.

Однако мельницы-дробилки на каменоломне близ села Болек продолжают громыхать. Некоторые сельчане и дачники, уставшие от шума и грязи, стали продавать жилье и уезжать с насиженных мест. Другие не хотят мириться с таким положением и намерены направить жалобу на имя Главы государства.

У экоактивистов есть хороший пример: их единомышленники из соседнего Талгарского района, также несколько лет боровшиеся с предприятием, добывавшим щебень на реке Талгарке, добились-таки закрытия карьера. Так что не все еще потеряно.