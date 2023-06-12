Три человека погибли в ДТП на трассе в Кызылординской области
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Еще двое госпитализированы с различными травмами.
На трассе Западная Европа - Западный Китай, близ аула Сулутобе в Шиелийском районе, произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой POLICE_of_KZ.
В результате ДТП погибло 3 человека, с различными травмами госпитализированы двое.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.