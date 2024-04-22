Три медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по дзюдо

В Гонконге завершились основные соревнования в рамках чемпионата Азии по дзюдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Как сообщается, в заключительный день за третье место бились Аруна Жангельдина (до 78 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг). Однако свои схватки они проиграли.

Таким образом, в активе казахстанских дзюдоистов три медали.

Третьими стали Галия Тынбаева (до 48 кг), Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) и Жанарыс Рахметкали (до 66 кг).

Завтра, 23 апреля, пройдут командные соревнования, добавили в НОК.