Три морпеха США погибли и 20 пострадали при крушении вертолета на севере Австралии

Число американских военнослужащих, которые пострадали в результате крушения военного вертолета на севере Австралии, возросло до 23 человек. Об этом сообщил 27 августа комиссар полиции австралийской Северной территории Майкл Мерфи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
«Мы делаем всё возможное, чтобы благополучно доставить их в Дарвин для лечения», — заявил комиссар на пресс-конференции.
Как уточняет Би-би-си, всего на борту находились 23 человека. Трое из них погибли, еще пятерых пострадавших доставили в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии.
Мерфи добавил, что остальным пока оказывают медицинскую помощь на месте ЧП. Там же находятся сотрудники полиции и специальных подразделений минобороны, которые прибыли для проведения расследования и охраны места крушения.