Три морпеха США погибли и 20 пострадали при крушении вертолета на севере Австралии

Происшествия
11

Число американских военнослужащих, которые пострадали в результате крушения военного вертолета на севере Австралии, возросло до 23 человек. Об этом сообщил 27 августа комиссар полиции австралийской Северной территории Майкл Мерфи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Фото: kazpravda.kz

«Мы делаем всё возможное, чтобы благополучно доставить их в Дарвин для лечения», — заявил комиссар на пресс-конференции.

Как уточняет Би-би-си, всего на борту находились 23 человека. Трое из них погибли, еще пятерых пострадавших доставили в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии.

Мерфи добавил, что остальным пока оказывают медицинскую помощь на месте ЧП. Там же находятся сотрудники полиции и специальных подразделений минобороны, которые прибыли для проведения расследования и охраны места крушения. 

#США #вертолет #крушение #Австралия

Популярное

Все
Казахстанский боксер нокаутировал соперника с 33 победами в США
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
В Тихом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9
Новый пожар произошел на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Пожар после взрывов на АЗС локализован в Румынии
Диван скинули на мужчину в Актау: пострадавший умер спустя восемь месяцев
Первый случай «болезни легионеров» зарегистрирован в Польше
Директор дома культуры из Актобе осквернил скалы каньона в Мангистау
Япония запустит два космических корабля
Кособуцкого дисквалифицировали в США
World Cleanup Day 2023 проведут в Казахстане
Новое студенческое общежитие открылось в Алматы
Как в Алматы отметят День Конституции РК
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
«Ордабасы» упрочил лидерство
В США готовят убежища и больницы к приходу урагана "Хилари"
Сразу 11 человек утонули в реке в Туркестанской области – предварительная информация ДЧС
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
Оазис на дне Арала
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Последняя смена. Хронология событий на шахте "Казахстанская"
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Траур объявили 20 августа в компании "АрселорМиттал Темиртау"
Найдено тело пятого горняка на шахте "Казахстанская"
В бассейн за здоровьем
Герой мема про пса Чимса скончался во время операции
Землетрясение произошло на юго-востоке Турции
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Месси выиграл Кубок лиг с “Интер Майами”
Количество жертв пожаров на Гавайях перевалило за 100
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Оранжевый уровень угрозы объявили в 49 департаментах Франции из-за жары
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек

Читайте также

Директор дома культуры из Актобе осквернил скалы каньона в …
Диван скинули на мужчину в Актау: пострадавший умер спустя …
Пожар после взрывов на АЗС локализован в Румынии
Новый пожар произошел на шахте "АрселорМиттал Темиртау"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]