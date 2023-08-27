Три морпеха США погибли и 20 пострадали при крушении вертолета на севере Австралии

Число американских военнослужащих, которые пострадали в результате крушения военного вертолета на севере Австралии, возросло до 23 человек. Об этом сообщил 27 августа комиссар полиции австралийской Северной территории Майкл Мерфи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

«Мы делаем всё возможное, чтобы благополучно доставить их в Дарвин для лечения», — заявил комиссар на пресс-конференции.

Как уточняет Би-би-си, всего на борту находились 23 человека. Трое из них погибли, еще пятерых пострадавших доставили в Королевский госпиталь в тяжелом состоянии.

Мерфи добавил, что остальным пока оказывают медицинскую помощь на месте ЧП. Там же находятся сотрудники полиции и специальных подразделений минобороны, которые прибыли для проведения расследования и охраны места крушения.