Три новых аэропорта начали строить в Казахстане

Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранс

Фото: Минтранспорта

По поручению главы государства для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году в стране приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли.

«Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры», – отметил президент.

Реализация данных проектов даст импульс развитию экономики данных регионов, а также поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов. Указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения.

Вместе с тем, для развития крупных узловых хабов в 2024 году в рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта введены в эксплуатацию три новых пассажирских терминала.

В городах Алматы, Шымкент и Кызылорда качественно увеличена пропускная способность пассажирских терминалов.

Новый терминал международного аэропорта г. Алматы - пропускная способность объекта увеличена с 2,5 млн. до 14 млн. пассажиров в год.Отечественные авиакомпании Air Astana, SCAT, Qazaq Air, Fly Arystan выполняют регулярные полеты в 19 городов Казахстана. Международное авиасообщение выполняется в 26 стран мира по 50 маршрутам 30 иностранными авиакомпаниями.

Новый терминал аэропорта г. Шымкент - пропускной способностью с 800 тыс. до 6 млн. пассажиров в год. Количество международных авиамаршрутов увеличено до 10, рейсов до 24 в неделю. Открыты авиасообщения в Джидду, Медину (КСА), Доху (Катар), Фукуок (Вьетнам) и Пхукет (Тайланд).

Международный аэропорт «Коркыт Ата» г. Кызылорда - пропускная способность повышена с 300 тыс. до 2 млн. пассажиров в год. На сегодня из Кызылорды выполняется 25 внутренних авиарейсов.

«Реализуется проект с казахстанско-германской компанией SKYHANSA в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные Ворота»по строительству пассажирского терминала мощностью до 500 чел/час, топливного хранилища емкостью до 550 000 тонн/год, грузового терминала с полной обработкой грузов до 250 000 тонн/год, создания авиационно-технического центра для обслуживания воздушных судов, а также развития туристических и торгово-развлекательных услуг для населения с созданием более 300 постоянных рабочих мест», – уточнили в ведомстве.

В последние годы воздушный транспорт становится все более удобным и привлекательным для пассажиров. К примеру, ежегодно в Казахстане авиационные перевозки растут на 10-15 %.

В 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли порядка 15 миллионов человек, аэропорты обслужили 30 миллионов пассажиров, в том числе и иностранных авиакомпаний. Помимо пассажирских перевозок, растет и показатель объёма грузовых авиаперевозок. В 2024 году увеличен объём грузовых перевозок - 28 тысяч тонн в год.

Парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов.

В 2025 году количество воздушных судов составляет 102 самолета.

«На сегодня международное авиасообщение из Казахстана установлено с 31 страной (Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Иран, Оман, Египет, Кувейт, Южная Корея, Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд, Монголия, Камбоджи, Малайзия, Мальдивы, Шри-ланка, Турция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Чехия) по 117 маршрутам с частотой 582 рейс в неделю», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Там же добавили, что в аэропортах Казахстана для граждан с особыми потребностями созданы все необходимые условия. Сотрудники наземных служб проходят регулярную специальную подготовку по оказанию первой медицинской помощи, включая полное сопровождение граждан с особыми потребностями. Предусмотрены амбулифты, кресла-коляски, тактильная плитка для незрячих и звуковые системы навигации.

Международными аэропортами страны предоставлены комнаты для матери и ребенка, обменные пункты валюты, почтовые услуги, беспроводной интернет. Также у ряда авиакомпаний внедрены мобильные приложения для ускорения процесса прохождения онлайн-регистрации. Весь спектр предоставляемых услуг направлен на повышение качества и доступности для всех категорий граждан.

Рост пассажирских авиаперевозок, расширение маршрутной сети увеличит внутренний и иностранный туризм, что повысит инвестиционную привлекательность регионов страны.

Международное признание развития авиационной отрасли в Казахстане зависит от безопасности полетов.

Уровень соответствия международным стандартам безопасности полетов в Казахстане составляет 82%, что является самым высоким показателем среди стран СНГ и сопоставимо с такими странами Европейского союза, как Дания и Польша.

Эти результаты являются показателем положительной динамики развития авиационного туризма в Казахстане, что способствует укреплению экономического потенциала страны и повышению ее привлекательности на международной арене.