Три сервисных центра John Deere планируют построить в Казахстане

Сельское хозяйство,Правительство
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Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с президентом компании John Deere по странам СНГ и Центральной Азии Чабой Лейко,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

На повестке – программа по локализации, развитие сервиса, рабочие места, обучение казахстанских инженеров и возможность Казахстану стать центральным логистическим хабом поставки техники и запасных частей в СНГ.

Проект реализуется на базе локализационного центра в г. Костанае. В рамках него планируется создание 350 новых квалифицированных рабочих мест в производственном и сервисном секторах. Объем инвестиций составляет порядка 25 млрд тенге. Официальные дистрибьюторы бренда в Казахстане Eurasia Group планируют построить три сервисных центра с последующим внедрением передовых технологий, включая точное земледелие, GPS-навигацию, автоматизированные системы управления в фермерских хозяйствах и сервисных центрах.

В ходе встречи Роман Скляр подчеркнул, что запуск нового производства знаменует важный шаг в развитии отечественного машиностроения и внедрении передовых технологий в аграрный сектор Казахстана.

John Deere – мировой лидер в производстве сельскохозяйственной техники и локализация его продукции в Казахстане станет ключевым этапом в развитии отрасли.

Сельскохозяйственная техника бренда John Deere давно зарекомендовала себя на рынке Казахстана и продолжает пользоваться высоким спросом среди отечественных фермеров на протяжении нескольких десятков лет. В последние годы в стране сделаны значительные шаги в индустриализации агропромышленного комплекса, созданы необходимые условия для развития современных производств. В связи с этим John Deere выходит на казахстанский рынок в новом статусе, укрепляя свои позиции и предлагая инновационные решения для эффективного сельского хозяйства.

Важно отметить, что локализация производства John Deere усилит меры Правительства по обновлению парка сельскохозяйственной техники.

#сельское хозяйство #John Deere

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