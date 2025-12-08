Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ

В нелегальной деятельности участвовали более 20 платежных организаций

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщает Kazpravda.kz

Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодня установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.

«В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня. Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами. К незаконной деятельности привлекли 120 граждан из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама», –  отметили в АФМ.

Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT.

«Проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит», – проинформировали в пресс-службе АФМ.

В агентстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.

Там же добавили, что АФМ в очередной раз настоятельно предупреждает физических и юридических лиц о недопустимости участия в продвижении незаконных азартных игр. Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.

