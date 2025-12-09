Чемпионат Казахстана по борьбе, который недавно прошёл в Алматы, стал настоящим праздником для любителей этого вида спорта. В состязаниях приняли участие 667 спортсменов, представлявших 20 команд. Спортсмены Алматы завоевали три золотые медали в вольном стиле и заняли второе общекомандное место, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевой характер. Мы побеседовали с Омаром Алиевым - президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Алматы, чтобы узнать подробности успеха команды и планы на будущее

- Эмоции по итогам чемпионата страны исключительно положительные. Проведение чемпионата в родном городе всегда дает особую мотивацию спортсменам. Поддержка зрителей ощущалась в каждой схватке и вдохновляла наших борцов. Три золотые медали в вольной борьбе - это результат совместной работы всей команды: спортсменов, тренеров и Федерации, - делится Омар Алиев.

По словам главы городской федерации, успех алматинских борцов - это лишь часть пути к международным достижениям.

- Мы видим, что у нас есть фундамент для дальнейшего роста. Золотые медали Мерея Базарбаева (57 кг), Асыла Айтакына (61 кг) и Санжара Досжанова (70 кг) стали ярким примером того, что в Алматы формируется сильная школа вольной борьбы, способная конкурировать на самом высоком уровне. Мерей Базарбаев продемонстрировал зрелую технику и характер, уверенно пройдя через всю турнирную сетку. Асыл Айтакын показал заметный прогресс: стал более собранным и тактически грамотным. Санжар Досжанов также подарил болельщикам настоящий драйв, в конкурентной борьбе став лучшим в своем весе. Заслуживают в свой адрес самых теплых слов благодарности и бронзовые медалисты - вольник Егор Анчугин (до 74 кг), а также Акжол Туяков (60 кг) и Еркебулан Ардаков (63 кг) - греко-римская борьба. В женской борьбе у нас также достойные результаты: золотая медаль у Жамили Бакбергеновой (72 кг), серебро у Лауры Ганикызы (50 кг) и Жаныл Бекен (65 кг), бронза - у Гаухар Мукатай (65 кг). Будем продолжать работать над совершенствованием спортивной базы, улучшать медицинское сопровождение и стараться регулярно участвовать в международных сборах и соревнованиях. Наша цель - вывести спортсменов на новый уровень, закрепить достигнутые позиции и подготовить будущих чемпионов, которые будут представлять Казахстан на мировой арене, - говорит спортивный функционер.

Омар Алиев отдельно отметил, что развитие спорта в стране невозможно без системной государственной поддержки. В последние годы в Казахстане реализуются масштабные инициативы по укреплению массового спорта, развитию инфраструктуры и повышению доступности секций для детей и молодежи.

- Большую роль играет государственная политика в области спорта, проводимая Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Внимание Касым-Жомарта Кемелевича к развитию физической культуры, модернизации спортивных объектов, поддержке молодых талантов создает условия, в которых наши спортсмены могут расти, тренироваться и показывать высокие результаты. Благодаря таким инициативам борьба получает новый импульс для развития на всех уровнях, - отметил Алиев.

Особую благодарность известный функционер выразил Даулету Турлыханову, экс-руководителю Республиканской Федерации борьбы.

- Даулет Турлыханов - легенда казахстанской борьбы. Его опыт, советы и поддержка всегда помогали развивать наш вид спорта. Многие молодые спортсмены получили благодаря Даулету Болатовичу возможность расти и добиваться результатов. Желаю новому руководству Казахстанской Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы во главе с Еркином Окасовым успешной деятельности и успехов в этом благородном деле - развивать олимпийские виды борьбы. Огромное спасибо нашим болельщикам - за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении всего чемпионата. Проведение республиканского чемпионата в Алматы показало, что борьба в нашем городе сильна и востребована. Мы продолжим развивать этот вид спорта и радовать новыми достижениями, - заключил президент городской Федерации.

Напомним, ЧРК проходил в Алматы с 1 по 6 декабря.