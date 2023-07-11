Троих друзей подозревают в создании нарколаборатории в Алматинской области

Общество, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматы троих мужчин изобличили в производстве наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Автомашину основного фигуранта Е. полицейские блокировали по улице Жандосова. Здесь у мужчины 1993 года рождения обнаружили сумку с кристаллизованным веществом со специфическим запахом.

«Задержанный сообщил, что изъятое у него вещество является наркотическим средством «мефедрон». По словам мужчины, зелье он изготовил вместе с друзьями в импровизированной лаборатории, организованной ими для производства синтетического наркотика. Находилась она в арендованном доме в Илийском районе Алматинской области.

В ходе обыска в помещении изъяты лабораторное оборудование, сырье и готовая к продаже продукция. По оперативным данным, «производители» сами распространяли наркотик через закладки.

К слову, еще 2 фигуранта – М. 1995 года рождения и С. 1994 года рождения – тоже были в ходе спецоперации управления по противодействию наркопреступности и полицейского спецназа», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

Подозреваемые арестованы. Уголовное дело расследует отдел полиции при УП Бостандыкского района по статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Назначена судебно-химическая экспертиза.

 

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