Трудности в продвижении поездов объяснила ҚТЖ

В национальной компании отметили, что в ноябре из-за увеличения перевозочной работы на сети выросло количество вагонного парка на 22% к 2021 году или в два раза к 2017 году.

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Представители АО «НК «ҚТЖ» подвели итоги 11 месяцев, а также объяснили трудности в продвижении поездопотока, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказали в нацкомпании, в январе-ноябре 2022 года погрузка по сети АО «НК «ҚТЖ» составила 230 млн тонн.

«Во внутриреспубликанском сообщении погружено 154 млн тонн грузов, что на 2,7 млн тонн больше показателя 2021 года. На экспорт отправлено 77,8 млн тонн.

Основной объем погрузки пришелся на уголь – 97,7 млн тонн, что на 2,1 млн тонн выше уровня прошлого года. Внутри страны перевезено свыше 67,6 млн тонн. Экспорт твердого топлива вырос на 5,2%, до 30 млн тонн.

Погрузка зерна составила 8,7 млн тонн, что на 9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Объем экспортных перевозок достиг 6,9 млн тонн груза, рост к 2021г. на 15%. Погрузка продуктов перемола увеличилась на 26%, до 2,7 млн тонн, экспорт вырос на 53%, до 2 млн тонн.

За 11 месяцев 2022 года перевезено 17,7 млн тонн железной руды, 4,1 млн тонн черных металлов. Превышен показатель минувшего года по перевозке цветной руды и серного сырья на 2%, до 20 млн тонн, нефтяных грузов - на 6,2%, до 17 млн тонн, химических удобрений - на 3,3%, до 3,6 млн тонн, строительных грузов на 1,8%, до 14,7 млн тонн. Эксплуатационный грузооборот за 11 месяцев на сети увеличился на 6% и составил 230,3 млрд т-км нетто», - рассказали ҚТЖ.

За 11 месяцев перевезено около 13 млн пассажиров. Этот показатель вырос на 23% к уровню 2021 года. При этом почти тысячу пассажиров были вынуждены снять с рейсов из-за нарушений.

В ҚТЖ отметили, что принимают ряд организационных и технологических мер по снижению количества задержанных поездов в пути следования, таких как изменение направлений вагонопотоков через менее загруженные участки, передислокация локомотивов, эффективное использование пропускной способности крупных узловых станций и участков.

«В ноябре из-за увеличения перевозочной работы на сети выросло количество вагонного парка на 22% к 2021 году или в два раза к 2017 году. Такая ситуация создает трудности в продвижении поездопотока. В связи с этим, ҚТЖ ограничило на 15 дней прием порожних вагонов принадлежности других железнодорожных администраций», - сообщила пресс-служба ҚТЖ.