Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане

Начальники поездов с начала года почти тысячу раз пожаловались пассажиров. В большинстве случаев причиной стал алкоголь, которым злоупотребляли пассажиры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

Так, сотрудникам Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш по акту начальника поезда сообщением “Актобе-Мангыстау” передан 53-летний правонарушитель.

По его словам, в ходе проверки транспортные полицейские установили гражданина Республики Узбекистан, который распивал спиртные напитки в пути следования. Также было установлено, что иностранный гражданин нарушил законодательства Республики Казахстан в области миграции населения.

– В отношении него составлено сразу два административных протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, по ч.4 ст.517 КоАП РК “Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения” и наложен штраф в размере 5 МРП. Решением Мугалжарского районного суда Актюбинской области правонарушитель выдворен за пределы РК, – рассказали полицейские

Аналогичное правонарушение имело место на станции Семей. В этот раз транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда сообщением “Оскемен-Астана” сразу троих жителей Костанайской области. Все они привлечены к административной ответственности по ст.440 КоАП РК.

Всего же с начала года за совершение различных административных правонарушений по акту начальников пассажирских поездов были сняты 972 граждан, из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 826, за нарушение запрета потребления табачных изделий – 9, а также за мелкое хулиганство – 87 лиц.