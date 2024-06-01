ТРУДности воспитания

Актуальные проблемы трудового воспитания школьников обсудили члены общественного совета Северо-Казахстанской области.

Так, руководитель рабочей группы Гулбахша Мусабаева задалась вопросами, почему в Казахстане снизился интерес к физическому труду учащихся, почему из школьной программы исчез предмет «Труд», а урок рисования называют теперь «художественным трудом»? И почему стало так много ленивых детей, которые большую часть времени лежат с телефонами на диване? Стало уже проблемой заставить ребенка помыть посуду или сделать влажную уборку в доме. Жители многоэтажек все чаще жалуются на то, что чей-то ребенок опять не донес пакет с мусором до бака.

Показательным примером трудового воспитания стал опыт Бескольской школы-колледжа по реализации проекта «Профдебют» в сотрудничестве с компанией «Радуга». Во внеурочное время дети на практике применяют полученные знания и навыки в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства, швейного производства, получая за работу денежное вознаграждение.

– Труд – не обуза и не наказание, а возможность реализовать свои способности, – считает директор Бескольской школы-колледжа Алмас Нуркеев.

Свое видение решения проблемы трудового воспитания детей представил руководитель ТОО «Радуга», член общественного совета СКО, бывший депутат Мажилиса Парламента Петр Шарапаев.

– Три года назад ТОО «Радуга» стало частью проекта государственно-частного партнерства «Бескольская школа-колледж», – рассказал он. – При общении с учителями я сделал вывод о том, что каждый из них ограничивается только своим предметом, но не воспитанием, в том числе профессиональным, трудовым. Между тем преподаватель должен понимать, что именно он является важнейшим участником экономи­ческой деятельности страны, региона. В его руках самое важное и ответственное – будущие работники государства.

В этой связи в Бесколе на производственной базе ТОО «Радуга» был организован участок по производству пакетов. На работу пригласили старшеклассников, набрали группу из 15 человек. Ребята работали с удовольствием.

– Главное, они понимали, что включены в производственный процесс, что их труд важен для компании, – отметил Петр Шарапаев. – В конце учебного года мы попросили рассказать, как прошло профессиональное обучение. И были приятно удивлены ответами. Если раньше дети боялись взрослой трудовой жизни, то теперь они точно знают, что трудиться – это только на пользу! Для себя же я сделал вывод о том, что не молодежь у нас «не такая», а мы – взрослые.

Обменявшись мнениями, члены общественного совета СКО рекомендовали рассмотреть вопрос о восстановлении межшкольных учебно-производственных комбинатов, сориентированных на подготовку востребованных специалистов. Общественники высказались также за то, чтобы изучить опыт ТОО «Радуга» по организации проекта «Профдебют» и внести предложения по его применению в школах.

Общественный совет СКО рекомендовал направить обращение в адрес министра просвещения и депутатов Парламента, чтобы внести такие изменения в программы обучения, которые формировали бы навыки общественно-полезного труда. А еще нужно установить пятую трудовую четверть.

Выступил на заседании общественного совета и президент школьного парламента, учащийся средней школы № 2 им. С. Садуакасулы Кирилл Прасолов.

– Чтобы мы больше трудились, нас нужно больше поощрять и вовлекать в рабочий процесс, – сказал он. – Мы просто должны хотеть работать, нас не надо заставлять. В нашей школе отличники в конце года получают одну сумму, а ударники – другую, плюс дипломы. Это большая мотивация для того, чтобы учиться как можно лучше. Когда в конце года ты получаешь деньги, то понимаешь, что заработал их своим трудом.