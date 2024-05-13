Трудоустроиться в пострадавших от паводков регионах предлагают безработным казахстанцам

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Требуются как квалифицированные специалисты, так и не имеющие профильного образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минтруда инициировали проект «Построим вместе!» по трудоустройству безработных граждан на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков. Посмотреть вакансии, предлагаемые строительными компаниями, можно на Электронной бирже труда, сообщает Kazpravda.kz.

Центром развития трудовых ресурсов МТСЗН РК разработана специальная платформа по сопровождению трудоустройства граждан в рамках проекта «Построим вместе!» - она представляет собой новый модуль на Электронной бирже труда Enbek.kz, где любой желающий трудоустроиться и помочь регионам в восстановлении жилого фонда и инфраструктуры может ознакомиться с имеющимися вакансиями, откликнуться на любую понравившуюся и пройти собеседование.

В настоящее время на платформе размещено 42 вакансии.

«Важность этого проекта - в том, что мы обеспечиваем цифровую среду для оперативного трудоустройства каждого желающего найти работу и принять участие в восстановлении регионов, пострадавших от паводков. В настоящее время мы занимаемся пополнением базы работодателей и вакансий. Стоит отметить, что регионам важно участие каждого, требуются как квалифицированные специалисты, так и не имеющие профильного образования», – отметила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

В ведомстве призывают казахстанцев принять участие в проекте и внести свой вклад в восстановление пострадавших регионов.

Напомним, в результате масштабных паводков от наводнений пострадали жители и инфраструктура в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанскаой, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

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