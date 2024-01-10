Трудоустройство в нефтяные компании обещали мошенники в Мангистау

Сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области в прошлом году выявлен факт мошеннических действий. Злоумышленники под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимого имущества, завладели денежными средствами в сумме более 112 млн тенге.

– На сегодняшний день в полицию с заявлением обратилось 20 жителей регионов республики. У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе.

Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, – отметил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.