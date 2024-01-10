Трудоустройство в нефтяные компании обещали мошенники в Мангистау

Другое
121

Полицией возбуждено уголовное дело в отношении группы мошенников, ранее задержанных за обман в сфере трудоустройства, недвижимости и автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД. 

Фото: МВД РК

Сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области в прошлом году выявлен факт мошеннических действий. Злоумышленники под предлогом устройства в одну из нефтяных компаний, а также купли-продажи автомобилей и недвижимого имущества, завладели денежными средствами в сумме более 112 млн тенге.

– На сегодняшний день в полицию с заявлением обратилось 20 жителей регионов республики. У задержанных проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте. Изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время три члена группы содержатся под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия. Им вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе.

Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, – отметил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

#МВД #мошенники #Мангистау

Популярное

Все
Нужны пилюли для больниц
Повышения тарифов на электричество не избежать
Баллы для местных компаний
Индекс счастья
Холодный дом
Мы идем в правильном направлении
Джуд Беллингем - самый дорогой футболист мира по версии CIES
Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей
Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау
Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана
Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики
2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
New York Times включил Алматы в список лучших туристских направлений
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области
Какая погода ждет казахстанцев 11-13 января
Распоряжение Главы государства
Родом из народа
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Президент сделал кадровое назначение
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Где живет Дед Мороз?
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"
Объединиться вокруг курса реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

В 10 областях Казахстана ввели ограничения на дорогах
Мошенников в Казахстане стало больше
Единую информсистему водных ресурсов разработают в Казахста…
Казахстанские полицейские спасли замерзающих в автобусе гр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]