Основатель династии Айтбек Асанов – ветеран отрасли, строитель-железнодорожник – работал грабарщиком на сооружении участка железной дороги Караганда – Бертыс – Балхаш. Работы по устройству железнодорожной насыпи продолжались с апреля до декабря: грабарщики срезали возвышения и снятым грунтом заполняли лощины. Зимой насыпь отлеживалась, а весной работы возобновлялись.

– Дед строил тот самый участок дороги, который позднее обслуживал мой отец, работавший старшим дорожным мастером. И разъезд, на котором жила наша семья, находился вблизи него. Некоторые деревянные сваи, забитые в основание моста, построенного в те годы через реку Сарысу, стоят до сих пор. Так добросовестно тогда работали! – рассказывает Берик Сагандыкович Айтбеков, почетный железнодорожник в третьем поколении, председатель Совета ветеранов центрального аппарата АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Айтбек с супругой Больтоке рас­тили троих сыновей: Сагандыка, Нагандыка и Багандыка. Детство у ребят закончилось рано – началась война. Все мужчины ушли на фронт, некоторые сверстники Сагандыка пошли работать на шахту, а он, не окончив полную школу, попросился на железную дорогу. Смышленого паренька вскоре направили на учебу в Новокузнецкую школу дорожных мастеров, а затем в Целиноградский техникум железнодорожного транс­порта. Всю жизнь Сагандык был верен железной дороге: работал бригадиром, мастером, старшим дорожным мастером. В 1948-м его труд отметили ведомственным нагрудным знаком «Ударнику Сталинского призыва», в 1952-м он стал отличным путейцем, а в 1956-м за обеспечение безопасной перевозки зерна во время уборочной – почетным железнодорожником.

– Отец был первопроходцем, – улыбаясь, говорит мой собеседник. – Позже почетными железнодорожниками стали я и младший брат Есен.

Сагандык с Куляндой воспитали семерых детей. Шестеро их сыновей впоследствии связали свою судьбу с железнодорожным транспортом.

…На небольшом разъезде Сарысу, что в 10 км от станции Жарык в Карагандинской области, жили 50–60 семей – все друг друга, как говорится, в лицо знали.

– Мы не болтались без дела, весь наш день был расписан, – вспоминает Берик Сагандыкович. – Скот пасти, воды натаскать, в степи травы накосить, высушить и домой привезти. Маме не хватало помощниц, и мы, мальчишки, с нею вместе дом белили, кошмы валяли, курт катали. Все свои дела сверяли по движению поездов. Из развлечений хорошо помню передвижной вагон-кинотеатр, приезжавший по расписанию, – покажет три фильма и укатит на следующий полустанок. Но не подумайте, будто мое детство было скучным…

Дом Сагандыка, стоявший в пятидесяти метрах от железной дороги, всегда был открыт для гостей. По вечерам, завершив дела, жители разъезда приходили к Айтбековым посмотреть телевизор, сыграть пару партий в шахматы, обсудить последние новости и просто поболтать за пиалой душистого чая. По большей части разговоры велись вокруг да около железной дороги.

Дети первое знакомство с нею получали в пятом-шестом классах, когда Сагандык брал их с собой на работу: сам осматривал дорогу, а они косили траву на насыпи. Позже поручал более ответственное задание: заносить путевые измерения в тетрадь, а между делом учил, как на слух определить, где находится выскочивший костыль или расшатавшийся болт, как на глаз вычислить накренившуюся шпалу.

– Раз в полмесяца отец проводил технические занятия для путейцев и нам разрешал присутствовать. На них объяснял, как правильно подать звуковой сигнал и как работает семафор, какие «рисунки» на рельсе могут предупредить, что он вот-вот лопнет. Отец очень хотел и сам учиться дальше, поступил в Томский политехнический институт, но надо было кормить большую семью, и он бросил учебу. Однако нам всегда говорил, чтобы мы учились, – делится Берик Сагандыкович.

И наш герой, что вполне ожидае­мо, поступил в Целиноградский техникум железнодорожного транс­порта. Трудовую карьеру начал монтером пути на станции Агадырь. Позднее работал стропальщиком, электриком на кране TAKRAF, заместителем начальника грузового отдела Алма-Атинского отделения железной дороги. В 1987 году после окончания Алма-Атинского института инженеров железнодорожного транспорта – дежурным по станции Алма-Ата-1, затем поездным диспетчером, начальником отдела перевозок Алма-Атинского отделения дороги, заместителем начальника службы международных грузовых перевозок и коммерческой работы – начальником отдела маркетинга Алма-Атинской железной дороги.

Только личный вклад Берика Сагандыковича и его супруги Гульнар, экономиста отдела труда и заработной платы, начальника отдела и заместителя директора депар­тамента по труду и заработной плате, в трудовой стаж династии – 90 лет.

Трудовой стаж старшего брата Серика – 23 года, он работал старшим мастером локомотивного депо станции Агадырь. На железной дороге трудились и все младшие Айтбековы: Мурат, Корган, продолжают работать Гульшат, Есен, Ескен.

Дядя (брат матери) Нагандык работал на путях, его дети – и теперь внуки – тоже пошли на дорогу.

Таким образом, на железной дороге работали и работают 18 Айтбековых. Сейчас самый старший из династии, трудовой стаж которой приближается к 600 годам, – Берик Сагандыкович. Ему 73, а он – на службе: помогает ветеранам-железнодорожникам решать проблемы, с радостью встречается с молодежью, занимается профориентацией, много времени уделяет Центральному музею АО «НК «Қазақстан темір жолы».

К слову, встретились мы в этом самом музее, что расположен в столице в здании КТЖ. Говоря о семафорах, Берик Сагандыкович не удержался и повел меня к одним из старых, чтобы показать, как те работали. Затем последовал экскурс в историю рельсов и шпал.

– У соседа по даче я как-то увидел рельс с клеймом завода Демидова, некогда установленный на станции Агадырь, и уговорил передать раритет музею. Сам помогал его рес­таврировать. Как он звенит! – вос­торженно говорит потомственный железнодорожник, нежно ударяя по металлу, и ведет к стенду с книгами. – В нашей семье долгие годы хранились приказ начальника Туркестано-Сибирской железной дороги от 16 июня 1952 года «О порядке вызова, отправления и продвижения восстановительных поездов и аварийно-полевых команд» и «Сборник научных трудов. 4 выпуск» Ленинградского электротехнического института инженеров железнодорожного транспорта (1952 год). Мы тоже их передали музею.

Дом складывается из кирпичиков, а железная дорога – из людей. Главные качества железнодорожников – взаимопонимание, дисциплина и ответственность. Трудолюбие и скрупулезность – вот фамильные черты нашей династии.