Труп мужчины нашли возле здания полиции в СКО

Видеокамеры зафиксировали его самостоятельное появление на территории отдела полиции до момента смерти.

Фото пресс-службы ДП СКО

В районном центре Новоишимское на территории полицейского здания обнаружен труп мужчины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Северо-Казахстанской области.

Согласно информации, утром 27 июня в дежурную часть отдела полиции района им. Габита Мусрепова ДП СКО поступило сообщение о том, что в райцентре Новоишимское на территории административного здания полиции обнаружен труп 56-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

«По камерам видеонаблюдения установлено, что мужчина пересек проезжую часть улицы по направлению к административному зданию № 2 районного отдела полиции. Самостоятельно прошёл на территорию здания, где впоследствии и было обнаружено его тело», – говорится в сообщении.

Отмечается, что территория здания № 2 не охраняется и находится в 100 метрах от основного здания районного отдела полиции.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Проводятся соответствующие экспертизы и следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Назначена служебная проверка», – проинформировали в ДП.