Без лишней бюрократии и долгих рассмотрений

Первый же вопрос заключительного в этом году заседания Правительства касался исполнения Плана законопроектных работ на 2025-й. Как доложил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, он состоял из 22 пунк­тов. Три законопроекта уже подписаны Главой государства, пять приняты, 14 документов находятся на рассмотрении в Парламенте. На текущий ­момент нормы плана исполнены в полном объеме.

Проект Плана законопроект­ных работ на 2026 год предусматривает разработку 12 законопроектов, три из которых вытекают из прямых поручений Главы государства. Планируется, что в первом полугодии в Парламент будет внесено пять до­кументов, во втором – семь. Проект был предварительно одобрен на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Параллельно с планированием проведена работа по совершенствованию нормотворческого процесса. Внедрен обязательный «пакетный принцип», требующий одновременной разработки подзаконных актов.

– Это позволяет заблаговременно выявлять и прорабатывать проблемные вопросы до принятия закона, обеспечивать его качественную реализацию на подзаконном уровне, – отметил министр.

В рамках исполнения указа Президента о дебюрократизации проведена ревизия законодательства для исключения излишней регламентации норм, поскольку отсутствие четкого разграничения между уровнями правового регулирования приводит к перегрузке законов процедурными нормами и снижает гибкость в принятии решений.

Важным направлением стали цифровая трансформация и усиление аналитической функ­ции. Министерство перешло к отраслевому формату правового мониторинга, проанализировав уже 80 отраслей законодательства. Принимаются меры по внедрению ИИ-агента по нормотворчеству, который будет сопровождать полный цикл процесса: от идеи до его реализации и последующего мониторинга.

Премьер-министр отметил важные законодательные инициативы, принятые в уходящем 2025 году. Разработан и внесен в Парламент ряд законопроектов по таким актуальным направлениям, как медицинское страхование, профилактика правонарушений, развитие альтернативной энергетики, регулирование инвестиционных фондов и другим сферам.

Принятые меры по вопросам ОСМС помогут обеспечить более доступные и качественные медицинские услуги для каждого гражданина. Положения проекта нового закона об инвестиционных фондах поспособствуют дальнейшему эффективному развитию рынка капитала.

Вместе с тем было акцентировано внимание на вопросе соблюдения сроков внесения законопроектов. Первые руководители госорганов должны лично кон­тролировать своевременность реализации планов законопроектных работ, подчеркнул Премьер-министр. Также ряд проектов сущест­венно дорабатываются по замечаниям Аппарата Правительства и Администрации Президента.

В 2026 году Правительство сосредоточится на ключевых направлениях законотворчества, которые касаются важных аспектов экономики и социальной сферы. Одним из направлений будет дальнейшее улучшение управления госимуществом.

– Необходимо закрепить четкие границы участия государства в экономике и допустимые правовые требования к управлению. Мы продолжим активно работать над совершенствованием нормативной базы для улучшения защиты прав работников и укрепления системы социального обеспечения. Также в плане – законодательные инициативы, которые помогут обеспечить сис­темный и комплексный подход к развитию нефтегазохимической промышленности, – сообщил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил первым руководителям госорганов строго следить за качественной разработкой каждого законопроекта и своевременностью внесения их в Мажилис. Важно обеспечить четкое взаимодействие между госорганами. Согласование должно проходить без лишней бюрократии и долгих рассмотрений.

Минюсту необходимо в течение года осуществлять мониторинг законодательных поручений Главы государства, Администрации Президента и Правительства, в установленном порядке обеспечить их включение в плановые или инициативные законопроекты.

По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одоб­рили План законопроектных работ Правительства на 2026 год и проголосовали за соответствую­щее постановление. Общий контроль и координация за исполнением документа возложены на Минис­терство юстиции.

Обеспечить полную готовность

О ходе подготовки казахстанских спортсменов к XXV зимним Олимпийским играм, которые пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля, доложил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. В соревнованиях планируется участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград.

Национальная команда Казах­стана будет состязаться за 58 ком­плектов медалей в десяти спортивных дисциплинах – это биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.

Согласно прогнозам, в нац­команде ожидается участие порядка 35 спортсменов. На данный момент Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров имеют две именные официальные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Кроме того, завоеваны 9 лицензий по шорт-треку и 12 по конькобежному спорту.

В стране активно развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта. В целях их устойчивого развития и подготовки олимпийского резерва ведется работа по расширению спортивной инфраструктуры. Всего функцио­нируют 1 262 сооружения для зимних видов спорта.

– В целях обеспечения результатов министерством совместно со спортивными федерациями разработан комплексный план подготовки национальной коман­ды. Обеспечены тренировочные занятия, медико-психологическая и финансовая поддержка, необходимый спортивный инвентарь, питание и работа с квалифицированными тренерами. В целях качественной подготовки к играм нацио­нальные команды по зимним видам спорта провели 178 учебно-тренировочных сборов. Также наши спортсмены приняли участие в 125 международных соревнованиях, – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

Также министр доложил о подготовке казахстанских спортсменов к XIV зимним Паралимпийским играм, они пройдут там же с 6 по 15 марта. Национальная команда планирует участие в двух видах спорта – паралыжных гонках и парабиатлоне. Семь наших спортсменов уже завоевали 10 лицензий.

Премьер-министр подчеркнул важное значение Олимпийских игр в укреплении международного имиджа страны. Казахстанские спортсмены выходят на главные мировые спортивные арены, представляя не только себя и своих наставников, но и всю республику.

– Глава государства всегда подчеркивает приоритетность массового и профессионального спорта. Поэтому в Казахстане принимаются комплексные меры по развитию спорта и соз­даются условия для качественной подготовки спортсменов. За 2023–2025 годы на эти цели из бюджета было выделено более 360 миллиардов тенге. Для развития зимних видов спорта наша страна обладает необходимой базовой инфраструктурой и благоприятными климатическими условиями, – отметил Олжас Бектенов.

Отмечена ключевая роль профильных федераций в развитии спорта и всесторонней подготовке спортсменов. Именно на их уровне формируются нацио­нальные команды, тренерские штабы и спортивный резерв, а также определяется долгосрочная стратегия развития конкретных видов спорта.

Значимым результатом подготовки спортивного резерва стало успешное выступление казахстанских спортсменов на юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвоне. Этот успех необходимо усилить и приумножить на предстоящей Олимпиаде.

– Мы уверены, что целеустремленность, дисциплина и команд­ное единство наших спортсменов станут залогом достойного выс­тупления. Пожелаем им честной борьбы, уверенности в своих силах и высоких результатов! Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин своим личным примером мотивирует наших спортсменов показать уверенность в собственных силах и нацеленность на максимальный результат. Вся страна гордится и болеет за каждого из наших спортсменов, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что до главного спортивного события осталось совсем немно­го времени. В связи с этим все подготовительные мероприятия должны быть завершены в полном объеме.

По итогам заседания Правительства Олжас Бектенов дал ряд поручений. Министерству туризма и спорта совместно с НОК поручено обеспечить полную готовность национальной сборной. Вопросы формирования окончательных составов, логистики, экипировки, медицинского сопровождения, организационной поддержки необходимо урегулировать в кратчайший срок, без бюрократических задержек.

Министерству иностранных дел поручено оказать полное содействие по дипломати­ческим каналам. Необходимо сделать акцент на эффективность использования бюджетных средств. Поддержка перспективных спортсменов должна быть адресной и прозрачной. За это несут персональную ответственность руководители министерства, федераций и подведомственных организаций. Также следует вести работу по привлечению внебюджетных средств в развитие профессионального спорта.

Министерству туризма и спорта совместно с Национальным паралимпийским комитетом необходимо усилить работу по подготовке к зимней Паралимпиаде.

– Участие паралимпийцев в крупнейших международных стартах имеет важное значение для воспитания силы духа, стойкости и продвижения ценностей инклюзивного общества, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Также поручено обеспечить надлежащее информационное сопровождение и телетрансляцию, а по итогам Игр представить детальный анализ результатов с объективной оценкой достижений и конкретными предложениями по дальнейшему развитию олимпийских видов спорта. Общий контроль и координация возложены на заместителя Премьер-минист­ра – министра культуры и информации Аиду Балаеву.