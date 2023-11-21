Цели достигнуты, задачи выполнены

В Гвардейском гарнизоне ре­гионального командования «Юг» прошли двухнедельные учения с участием военнослужащих воо­руженных сил Казах­стана и Индии. Впервые совместные учения казахстанских и индийских военнослужащих состоялись в 2018 году, когда казахстанский мотострелковый батальон выезжал для отработки задач в Индию. Местом проведения следующих стал казахстанский полигон Матыбулак. Воинские учения поочередно проводятся на полигонах двух стран. С нашей стороны в мероприятии неизменно принимают участие подразделения регионального командования «Юг».

В этом году формат учений несколько изменился за счет появления новых участников из других видов и родов войск. На этот раз от Индийских вооруженных сил присоединились военнослужащие ВВС, а к казахстанскому контингенту примкнуло под­разделение десантно-штурмовых войск.

– С каждым годом нам легче взаимодействовать, проще отрабатывать методы и тактику, легче находить общий язык, – отметил заместитель командующего войсками по боевой подготовке полковник Бауыржан Куренкеев. – За период проведения совместных учений мы сумели добиться высокой слаженности наших подразделений, а командиры получили практический опыт по управлению силами и средствами.

– Ежегодное проведение учений KAZIND демонстрирует проч­ные связи и дружбу между вооруженными силами Индии и Казахстана, – считает и командир индийского контингента полковник Маниш Пант. – Такие учения важны для поддержания стабильности и мира в регионе, уверен, что они укрепят наше сотрудничество и будут способствовать общей безопасности.

Для отработки практических задач в рамках тактических учений принимающей стороной на полигоне Матыбулак были развернуты учебные места. На каж­дом из них – инструкторы из числа казахстанских офицеров и опытных военнослужащих по контракту. Обязательно присутствовали переводчики. Добиться полного понимания для выполнения единых действий было главной задачей организаторов.

Зарубежные участники прибыли в Казахстан из индийского региона Догра. Они разговаривают на языке синди. Так, кстати, и обозначили подразделение индийских военнослужащих – «Синди».

Казахстанская рота получила название «Номад». Ее возглавил командир мотострелкового батальона регионального командования «Юг» майор Мейрам Асылбеков. Его подразделение прибыло на учение в Гвардейский гарнизон из Меркенского района Жамбылской области. По плану совместных учений KAZIND-2023 ряд задач военнослужащие Казахстана и Индии должны были отработать в горных условиях.

Многообразный ландшафт полигона Матыбулак позволяет создать различные площадки для тренировок. Одна из них – в горном ущелье. После детального инструктажа один из индийских военнослужащих осмелился преодолеть горную преграду. Под контролем казахстанских инструкторов он успешно выполнил задание, подбадриваемый снизу своими сослуживцами.

Полковник Бауыржан Куренкеев, осуществлявший общее руководство учениями, и полковник Маниш Пант, возглавляющий индийский контингент, находились непосредственно с личным составом сводного батальона. Они тоже на своем, командирском, уровне отрабатывали вопросы совместных действий и оперативной совместимости.

– На учебный полигон Матыбулак для проведения тактических действий прибыли 90 военнослужащих, а также 30 военнослужащих от военно-воздушных сил Индии, – прокомментировал полковник Маниш Пант. – Основная задача мероприятия – сотрудничество между двумя странами, согласно мандату ООН. Это большая честь – находиться здесь, получить опыт, практические навыки. Самое главное – это закрепить дружеские отношения между нашими странами.

Инструкторско-­методические занятия продолжились и на равнинной местности. На начальных этапах индийская рота только наблюдала за процессом. Главными героями в показных занятиях выступали казахстанские военнослужащие. Они демонстрировали элементы антитеррористических операций. В следующей фазе сводному казахстанско-индийскому батальону предстояло самостоятельно провести прак­тические действия и показать то самое боевое слаживание, ради достижения которого все и проводилось.

Военнослужащие Казахстана и Индии отработали элементы проведения контртеррористи­ческих операций в нестандарт­ных условиях боевых действий в городе и сельской местности. Местом проведения тактического эпизода, который завершил мероприятие, был выбран горный участок полигона Матыбулак, где оказались сложные, но наиболее подходящие для отработки целей и задач учения условия.

За ходом проведения антитеррористической операции вместе с руководителем учения полковником Бауыржаном Куренкеевым наблюдал военный атташе Индии полковник Дхирадж Рамананд.

– Такие совместные учения дают возможность создавать взаи­моотношения армий двух стран на высоком уровне, – сообщил военный атташе Индии. – Мы укрепляем их с каждым годом.

По замыслу, отряды боевиков незаконного вооруженного формирования оборудовали в труднодоступной горной местности лагерь. Командиром объединенного тактического формирования было принято решение блокировать лагерь мобильными группами. В их состав вошли стрелки, пулеметчики, снайперы и гранатометчики. Они сумели окружить лагерь боевиков кольцом, подобравшись к высоте, используя складки местности, склоны вершин, естественные укрытия. Объединившись в сводный батальон, военнослужащие армий двух стран встали в один строй и шли в атаку плечом к плечу. Работали они боевыми двойками, чтобы прикрывать друг друга и обеспечивать продвижение батальона к высотке, на которой засели «боевики».

Заключительному этапу предшествовал ряд инструкторско-методических занятий и тренировок. В ходе их проведения военнослужащие сводного казахстанско-индийского батальона пошагово изучали элементы совместных действий и отрабатывали вопросы боевого слаживания.

– С каждым годом мы увеличиваем опыт, обмениваемся знаниями, повышаем уровень взаимодействия, – сказал полковник Куренкеев. – В ходе проведенного учения мы вновь добились высоких результатов в совместной работе. Цели учения достигнуты, задачи выполнены.

И если на начальных этапах участникам учений в обязательном порядке требовались переводчики, то в процессе совместной работы военнослужащие Казахстана и Индии научились обходиться без посредников. С помощью жестов, казахского, русского и английского языков, а также немного синди военнослужащие стали понимать друг друга. Совместно выполнили свои задачи и представители «крылатой гвардии». Военнослужащие Казахстана и Индии в очередной раз продемонстрировали высокие результаты боевого слаживания. Взаимодействие казахстанского и индийского контингентов выведено на новый уровень. И это дает основание быть уверенными в том, что и все последующие совместные учения будут такими же результативными.

В торжественной церемонии закрытия международных учений KAZIND-2023 принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Казахстане ­Нагендра Прасад. Обращаясь к военнослужащим сводного казахстанско-индийского батальо­на, он подчеркнул, что состоявшееся в этом году совместное антитеррористическое учение KAZIND-2023 – показатель тес­ных связей двух стран и укреп­ления военного сотрудничества между вооруженными силами Индии и Казахстана.

– В ежегодных совместных учениях воинские контингенты Индии и Казахстана укрепляют взаимодействие и обмениваются опытом, тем самым вносят мощный вклад в вопросы укреп­ления безопасности и борьбы с терроризмом, – подчеркнул ­Нагендра Прасад.

Стороны обменялись памятными подарками. Нагендра Прасад вручил грамоты и подарки казахстанским военнослужащим, отличившимся в ходе учений. Военнослужащим индийского контингента памятные подарки вручил полковник Бауыржан Куренкеев.