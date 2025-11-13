– Суицидальные попытки среди несовершеннолетних – это трагическая и сложная проблема, которая волнует не только специалистов, но и общество в целом. Зулфия Нуридинкызы, каковы причины суицидального поведения?

– Проблема суицидов среди несовершеннолетних действительно остается актуальной. Анализ сведений за последние пять лет свидетельствует о нестабильности показателей. В какие-то периоды отмечается незначительное увеличение, временами фиксируется снижение.

Если говорить о психиатрии, то из общего числа в этом году только один случай был связан с психическим заболеванием, то есть это был ребенок, состоявший на учете. Все остальные дети и подростки не наблюдаются у психиатров и не имеют психических заболеваний. Мы анализируем каждый случай, чтобы понять причины. Чаще всего дети и подростки физически здоровы, и их поведение связано не с психическими расстройствами, а с социальными и эмоциональными проблемами.

Проблемы в семье остаются основной причиной. Когда подросток начинает утверж­дать свою независимость, не все родители воспринимают это всерьез. Чаще всего причиной суицида являются конфликты с родителями, когда подросток чувствует непонимание. Конечно, бывают случаи безответной любви, но они крайне редки. Суицидальный настрой подростков часто связан с чувством одиночества и отсутствием поддержки со стороны близких.

– А что насчет буллинга или других проблем в школе?

– Мы всегда учитываем, как ребенок общается в школе с одноклассниками, с учителями. На данный момент у нас нет подтвержденных случаев буллинга, ставших причиной суицида. Однако психологи и специалисты всегда проводят диагностику, чтобы понять, подвергается ли ребенок насмешкам или обидам в школе.

Важно отметить, что дети часто не осознают, что их поведение может привести к суи­цидальным попыткам. Они проявляют свою боль через соматические жалобы, что час­то не воспринимается всерьез.

– Что должны делать родители, заметив тревожные признаки, чтобы предотвратить трагедию?

– Родители – это первое звено, именно они могут заметить изменения в поведении ребенка. Они должны быть внимательными ко всему: и к излишней активности, и к замкнутости. Важно поддерживать доверительные отношения с детьми, чтобы они могли открыто говорить о своих переживаниях. Родители должны не игнорировать изменения в поведении, а вовремя реагировать и обращаться за помощью к психологу или психотерапевту, если это необходимо.

Если подросток прямо говорит, что устал от жизни или хочет умереть, это серьезный сигнал для родителей. В таком случае необходимо немедленно поговорить с ребенком, вызвать его на откровенный диалог, выяснить, что стало причиной таких мыслей.

Здесь нельзя откладывать и обязательно нужно обратиться за помощью к специалистам – психологам, психотерапевтам, психиатрам, врачам общей прак­тики, которые обучены навыкам выявления и определения суицидальных рисков и оказанию необходимой помощи. Важно, чтобы ребенок получил поддержку до того, как развитие событий пойдет по худшему из возможных сценариев.

– Есть ли в регионе программы по профилактике суицидов среди детей?

– Важным шагом в профилактике стало сотрудничество министерств здравоохранения и просвещения Казахстана. В прошлом году совместным приказом двух этих ведомств утвержден алгоритм выявления несовершеннолетних с признаками суицидального поведения и дальнейшей работы с ними. Он включает в себя раннюю диагностику в школах и учебных заведениях. Если педагог или школьный психолог замечают тревожные признаки, они обязаны сообщить об этом родителям и врачам, чтобы предот­вратить трагедию.

Важно не доводить ситуацию до крайности. Если уже была попытка суицида, то ребенок становится особенно уязвимым и находится в группе повышенного риска. После инцидента специалисты работают с подростком, чтобы выявить причины, которые привели к этому состоянию, а также предлагают терапевтические методы. В Туркестанской области существуют центры психологической помощи, где дети и их родители могут получить консультации и поддержку.

Арт-терапия – один из методов, который часто используется для работы с детьми и подростками. Для многих из них бывает сложно выразить свои эмоции словами, а через творчество, рисунки дети могут передавать свои переживания. Этот метод помогает выявить проблемы, которые не всегда можно озвучить в ходе обычной беседы.

– В Казахстане достаточно высокие показатели суицидов среди подростков, с чем Вы это связываете?

– Думаю, одна из причин заключается в том, что дети стали больше предоставлены сами себе. Современные технологии, безусловно, открывают множест­во возможностей. Но вместе с тем возникает и обратная сторона: дети проводят слишком много времени в гаджетах, в виртуальном пространстве, которое зачастую заменяет им реальное общение, поддержку семьи и друзей. Это может усиливать чувство одиночества, изоляции, вызывать тревожность и снижать эмоциональную устойчивость.

Особенно уязвимы подростки, находящиеся в процессе формирования личности. Под воздействием социальных сетей, где часто транслируется идеализированная и недостижимая картина жизни, у них могут возникать искаженные представления о себе и окружающем мире. Анонимность Интернета также создает риски – от буллинга до вовлечения в опасные сообщества, поощряющие деструктивное поведение.

Тем не менее важно отметить, что в Казахстане в последние годы стало уделяться больше внимания ментальному здоровью подростков. Мы начали открыто говорить о таких проблемах, как депрессия, тревожность и суицидальные наклонности. Это уже большой шаг вперед. Повышение осведомленности среди родителей, педагогов и самих детей помогает разрушать табу и вовремя замечать тревожные сигналы.

– Какие меры должны быть приняты для улучшения ситуации?

– Главное – это просвещение. Мы должны работать не только с врачами и психологами, но и с родителями, учителями, всеми, кто взаимодействует с детьми. Суицидальные попытки могут совершить не только дети, но и взрослые, поэтому важно, чтобы каждый мог распознать признаки суицидальных наклонностей и вовремя помочь. Профилактика начинается с осведомленнос­ти, с того, чтобы люди знали, что делать и куда обращаться.

Профилактика, психологи­ческое сопровождение в школах, доступ к качественной помощи и ранняя диагностика – все это ключевые меры, которые могут реально снизить уровень подросткового суицида. Но очень важно также вовлекать родителей – именно в семье формируется первичная система поддержки, и без участия взрос­лых бороться с этой проблемой будет сложно.

Родители должны внимательно следить за поведением своих детей, общаться с ними, особенно в подростковый период, когда возникают сложности с самооценкой и социальной адаптацией. Важно, чтобы родители могли вовремя заметить изменения в настроении или поведении и не оставляли их без внимания. А если не могут справиться самостоятельно, обращались за помощью к специалистам.

Проблема детских и подростковых суицидов – это много­гранная и сложная тема, требую­щая внимательного подхода. Еще раз подчеркну, что важнейшую роль в профилактике и лечении суицидального поведения играет семья, а также активная работа всех специалистов – от школьных психологов до врачей-­психиатров. Принятие ранних мер может предотвратить трагедию и помочь ребенку справиться с трудными ситуациями в жизни.