Ценности взаимоуважения, солидарности и поддержки

– Благодарность в контексте праздника, который Казахстан отмечает 1 марта, – это во многом про взаимоуважение, солидарность, поддержку, без которых вряд ли можно обеспечить гармоничное развитие и мирную жизнь любого общества. «Ассамблея жастары» работает с молодежью. Есть ли в молодежной среде понимание этих ценностей?

– Однозначно есть. Для современного поколения молодежи в большей степени свойственно стремление к добровольчеству, желание двигать мир к лучшему. Это, думаю, такая поколенческая особенность молодых людей, рожденных в XXI веке.

Конечно, из своих личных наблюдений я могу уверенно сказать, что современная молодежь Казахстана осознает важность сохранения единства и согласия в обществе. Это не громкие слова, а на самом деле понимание тех ценностей, на которых строится наша государственность.

Молодежи Казахстана не свойственно делиться по какому-либо принципу. Для нас гражданская идентичность стала той основой, которая объединяет общество как нацию. Молодежь Казахстана не знает понятий «первой» или «второй» Родины. Для нас Родина только одна – сильный и независимый Казахстан.

Мы проводим большую работу с молодежью, проживающей на селе, в маленьких городах, чтобы создать равные возможности для ее самореализации. Не так давно прошли крупные встречи с молодежью этнокультурных объединений. В феврале в Алматы мы встретились с молодежью турецкого, уйгурского, дунганского, курдского этносов. Такие встречи будут проходить и дальше.

В рядах «Ассамблея жастары» много талантливых и целеустремленных ребят, которые объединяются в сообщества и создают большие проекты для своих сверстников, открывающие новые возможности для молодых казахстанцев.

В этом я тоже вижу проявление солидарности и поддержки, потому что молодые люди не замыкаются на достижении только своих целей, наоборот – ими движет желание приблизить достижение мечты для как можно большего количества людей.

Созидательные дела как часть нашей гражданской позиции – это отличный и очень конструктивный способ выразить благодарность той стране, которая дает нам широкие возможности, и людям, рядом с которыми мы живем. В контексте праздника, который мы вот уже несколько лет отмечаем 1 марта, мы должны поблагодарить каждого, кто помогает и наставляет нас на жизненном пути, благодаря кому создаются новые проекты, кто показывает своим примером, как нужно идти к цели, кто помогает в реализации наших идей.

Сегодня День благодарности обрел очень широкий смысл. Пользуясь случаем, я тоже хотел бы поблагодарить всех неравнодушных казахстанцев за их созидательный труд, победы на соревнованиях и олимпиадах, успехи в творчестве и науке, спорте и учебе, достижения в бизнесе, социальных проектах. Во многом благодаря таким людям строится успешное конкурентоспособное общество. Поэтому так важно говорить слова благодарности тем, кем движут искренний патрио­тизм и желание принести пользу своей стране.

– В чем должны проявляться взаи­моуважение и солидарность в обществе, особенно в таком много­образном, как в Казахстане?

– В первую очередь – в уважении к ценностям, которые объединяют нас всех как казахстанцев. Это государственный язык, государственные символы, наша гражданская идентичность, история и культура той земли, на которой мы все живем. В этом есть проявление патриотизма.

Очень важно, чтобы в обществе, в особенности в молодежной среде, культивировались ценности труда и знаний. В преддверии Дня Республики Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Какой станет наша страна в будущем, зависит от подрастающего поколения. Поэтому я всегда говорю, что наша молодежь должна быть пат­риотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимающейся физической культурой, спортом. Мы должны всеми силами продвигать эти ценности, чтобы положительные качества отдельного человека переросли в качества всей нации».

В уважении к этим ценностям есть прямая связь со взаимоуважением между людьми. И мы, как молодежная организация Ассамблеи народа Казахстана, продвигаем эти принципы в своей аудитории.

Мы проводим большую работу по продвижению этих идеалов среди молодежи. В частности, начаты проекты по профессиональной ориентации школьников, работа по вовлечению в процесс получения качественного образования молодежи в местах компактного проживания этносов, трудоустройство и повышение социальных навыков молодежи.

В этом процессе очень важны яркие личностные примеры, люди, которые будут служить мотиваторами для своих сверстников. В образовании есть такой термин peer-to-peer – «равный равному», когда знаниями делится сверстник, достигший успехов в своей сфере и обладающий хорошим опытом. Сейчас мы успешно используем практику в своей работе.

Среди активистов РОО «Ассамблея жастары» и членов Ассамблеи народа Казахстана много таких примеров.

Например, Салимхан Сабитов, открывший несколько лет назад школу вождения для людей с особыми пот­ребностями, а сегодня как депутат маслихата города Петропавловска отстаивает интересы и права своих земляков. Сардор Юлдашов, который уверенно идет к своей мечте, достигнув успехов в учебе, стал резидентом столичного Национального научного кардиохирургического центра и помогает пациентам сохранить свое здоровье. Рамиль Шарипов, капитан, военный летчик, который ответственно несет воинскую службу и является примером для сотен и тысяч молодых ребят. Уральский предприниматель Элгун Джаналиев, открывший более 100 рабочих мест, ежегодно помогаю­щий 500 семьям своих земляков, финансирующий газификацию домов и подведение питьевой воды для нуждающихся семей.

На таких конкретных примерах можно увидеть, как молодые казах­станцы проявляют взаимоуважение и солидарность в обществе, в котором живут, работают и развиваются.

– АНК активно поддерживает волонтерские и благотворительные мероприятия. Эта деятельность, безусловно, утверждает в стране не только социальную ответственность, но и, если так можно сказать, «культуру благодарности» – невозможно остаться равнодушным, когда видишь ту огромную и важную работу, которую делают волонтеры безвозмездно, исключительно из неравнодушия и внутреннего стремления помочь. Есть ли у «Ассамблея жастары» свои волонтерские проекты? Принимают ли члены молодежной организации участие в благотворительной, волонтерской деятельности?

– Конечно, особой наградой для волонтеров за их труд является искренняя благодарность тех, кому они стремятся помочь. Добрые слова поддержки заряжают добровольцев новыми силами и стремлением продолжать свое дело.

В Казахстане волонтерство имеет историческую и ментальную основу, это часть кода нашего народа, для которого принципы взаимного уважения, помощи и поддержки всегда были важными составляющими характера человека.

Для «Ассамблея жастары» волонтерство – очень важная, я бы даже сказал, определяющая часть работы. С первых дней существования организации. Не всегда люди могут знать об этом. Но я сторонник того, что о хороших примерах нужно говорить, чтобы мотивировать и вдохновлять окружающих заниматься добровольчеством. А в преддверии 1 марта это также возможность в очередной раз поблагодарить наших волонтеров за их добрые дела.

Ассамблеевцы всегда одними из первых реагируют на ситуации, когда требуется протянуть руку помощи, мобилизоваться и поддержать казах­станцев. Так было во время ситуации в Экибастузе, пожаров в Костанайской области, наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области, событий в Арысе. Во время неблагоприятных погодных условий и закрытия региональных трасс волонтеры не оставляли без внимания водителей, застрявших на дорогах.

Волонтеры ассамблеи первыми прибывали на место событий. В домах дружбы оперативно разворачивались пункты сбора гуманитарной помощи, и на места ЧС выдвигались караваны с вещами первой необходимости: продуктами питания, одеждой, средствами гигиены... Нельзя забывать, какую огромную работу наши волонтеры проделали в период пандемии коронавирусной инфекции, когда они проводили обходы нуждающихся семей и доставляли продуктовые наборы, помогали провизорным госпиталям.

Я хотел бы привести пример группы «Молодежь села Масанчи». Жители и уроженцы сельского округа в Жамбылской области самоорганизовались и создали волонтерскую группу, которая на постоянной основе оказывает большую помощь своему и соседним селам, региону, а также пострадавшим в период крупных ЧС по всей стране. Благие дела этой команды уже стали международными, группа добровольцев во время разрушительного землетрясения в Турции в прошлом году инициировала сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших. В итоге собрали две полные машины гуманитарной помощи и организовали благотворительные обеды для 40 тыс. человек.

И таких примеров в ассамблеевской практике безмерно много. Ежегодно меценаты АНК, в том числе молодые предприниматели, жертвуют большие суммы для оказания помощи нуждающимся, благодаря этому открываются медицинские и образовательные объекты, дети получают гранты на обучение, облагораживаются села и города, устанавливаются памятники в честь благодарности всех этносов казахскому народу и многое другое.

В этот день очень важно подчеркнуть вклад всех этих людей в развитие общества. Мы благодарны за их безвозмездный труд, милосердие и искреннее желание помочь.

– Совсем недавно АНК и международное общество «Қазақ тiлi» подписали меморандум о сотрудничестве в продвижении государственного языка. «Ассамблея жастары» этой работе уделяет большое внимание. Есть ли какие-то новые проекты в этом направлении?-

– Это очень важное событие, открывающее новые горизонты для всей большой команды Ассамблеи народа Казахстана. Безусловно, сотрудничество с обществом «Қазақ тілі» позволит усилить реализацию проектов по изучению казахского языка и продвижения его как языка межэтнического общения.

На сегодняшний день в рядах молодежи ассамблеи много ярких молодых ребят, которые, овладев казахским языком, помогают в его изучении всем желающим. Это Алла Гаврина, Даниэль Джеймс, Ольга Спирина, Алина Кан, Юлия Лагуткина, Анастасия Ульченко, Оксана Набиева, Алла Платонова, Залина Алиева, Елена Пак – список можно продолжать очень долго. Каждый из этих молодых лидеров является волонтером, которым движет стремление развивать государственный язык и открывать красоту языка Абая и Мухтара Ауэзова тем, кто стремится им овладеть.

Этот труд заслуживает уважения и благодарности за их гражданскую позицию и неподдельный патриотизм.

Мы реализуем много проектов в сфере развития государственного языка. Один из них, инициированный Александрой Мыскиной, – «Үйде сөйле», позволяющий открыть клуб разговорного казахского языка в жилых комплексах для удобства жителей. За прошлый год мы открыли 15 таких клубов в разных городах, и их «география» продолжает расширяться.

Еще один очень интересный проект, реализованный в 2023 году – первый республиканский дебатный турнир «Ел бірлігі». У него было несколько особенностей. Во-первых, все команды были полиэтничными, а во-вторых, турнир прошел полностью на государственном языке. Мы будем развивать эти форматы и в последующем.

Мы активно участвуем в реализации традиционных ассамблеевских проектов, таких как Языковая школа для молодежи этнокультурных объединений, просветительский проект «Мың бала». Тысячи детей и представителей молодежи смогли овладеть языком благодаря подобным начинаниям.

Уверен, что сотрудничество с обществом «Қазақ тілі» будет способствовать появлению новых креативных проектов. Обсуждая перспективы сотрудничества, мы говорили о новых формах и методиках обучения языку, вовлечении ярких представителей этносов в продвижение казахского языка, решении актуальных вопросов развития страновых проектов, поддержке существующих инициатив.

Государственный язык – важная ценность, объединяющая наш народ. Как патриоты мы должны способствовать вовлечению всех в процесс обучения, создания условий, мотивирования и приобщения молодежи.

– День благодарности в Казахстане не случайно отмечается 1 марта – в день создания Ассамблеи народа Казахстана, структуры, внесшей большой вклад в сохранение стабильности и укрепление единства казахстанского общества. Сейчас в Казахстане идут большие и многоуровневые процессы трансформации, в том числе общественной. Как меняется роль АНК?

– Ценности, лежащие в основе деятельности Ассамблеи народа Казахстана, не теряют актуальности. Для нашего общества всегда будут важными принципы единства и согласия, которые позволяют двигаться вперед, уверенно смотреть в будущее.

Как Вы сказали, 1 марта – это День образования ассамблеи. За 29 лет пройден очень серьезный путь. Члены ассамблеи – это важный общественный и политический авангард нашей страны, который всегда вовлечен в реализацию общественно-политичес­ких инициатив.

На сегодняшний день члены ассамб­леи активно участвуют в продвижении политических реформ Главы государства. Как вы знаете, изменен принцип парламентского представительства АНК, теперь представители ассамблеи назначаются указом Президента Респуб­лики Казахстан в Сенат Парламента в составе пяти человек.

Активно работают члены Национального курултая из числа наших коллег. Они участвуют в обсуждении важных проектов, направленных на развитие политических реформ. Нужно сказать, что в составе курултая немало молодых ассамблеевцев. Это Руфина Усанова, Юрий Шин, Кристина Гринько, Надежда Палинка. Они представляют Ассамблею народа Казахстана в этом органе, активно вовлекаются во все рабочие процессы. Приближается третье заседание Национального курултая. Ежегодно Президент озвучивает важные направления идеологического и духовного развития нации, поэтому для нас это очень важное событие.

Совсем немного осталось до проведения XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Ежегодно эта площадка позволяет членам АНК обсудить самые актуальные вопросы государственного развития. Также для нас важно обсудить политические преобразования, развитие сферы межэтнических отношений и рассказать об итогах нашей работы.

Уверен, что сессия станет эффективной платформой для обсуждения политических реформ, изменивших страну и общество, выработки конкретных предложений. Члены Ассамблеи народа Казахстана расскажут о своих достижениях и об итогах большой работы по укреплению единства народа и согласия в нашем общем доме.