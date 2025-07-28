В Национальной библиотеке Черногории (г. Подгорица) состоялось торжественное открытие Центра Абая, приуроченное к 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Мероприятие прошло при поддержке Министерства иностранных дел РК, а также Министерства культуры и информации РК.

Его целью стало продвижение творчества Абая Кунанбаева как выдающегося представителя казахской литературы и культуры на международной арене.

В церемонии открытия центра приняли участие представители дипломатических миссий Казахстана, Австрии, Германии, Словакии, Испании, Италии, Венгрии, Болгарии, Турции и Греции, аккредитованные в Черногории, а также представители местной интеллигенции и общественные деятели.

В фонд Центра было передано более 100 документов. Среди них – произведения Абая, переведённые на русский, английский, китайский и другие языки, его философские трактаты, книги по абаеведению, ценные материалы о жизни и творчестве поэта, а также издания казахских писателей и мыслителей, таких как Абиш Кекилбаев, Кемель Токаев, Таласбек Асемкулов. Эти материалы были предоставлены Национальной академической библиотекой РК и Государственным историко-культурным и литературно-мемориальным музеем-заповедником Абая «Жидебай-Бөрілі».