Центр лётной подготовки открыли в Астане

Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Объект оснащен передовыми авиатренажерами, отвечающими международным стандартам.

Фото пресс-службы Air Astana

В Астане авиакомпания Air Astana провела презентацию нового Центра летной подготовки, первого в Центральной Азии сертифицированного Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), сообщает Kazpravda.kz.

Объект расположен на территории Международного аэропорта Астаны и оснащен передовыми авиатренажерами, отвечающими международным стандартам, отметили в пресс-службе компании.

"Полнопилотажный симулятор Reality Seven компании L3 Harris представляет собой подвижную кабину самолета для имитации различных аспектов полета с повышенной степенью реалистичности. Данный тренажер - первый в своем роде для авиакомпании и для страны. Благодаря учебно-тренировочному центру более 500 пилотов группы компаний Air Astana смогут пройти обучение в Казахстане без отрыва от операционной деятельности авиакомпании. Центр  работает круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.

Air Astana также инвестировала в тренажеры по аварийной эвакуации из салона (CEET) и по пожарной тренировке (RFFT), имитирующих различные ситуации эвакуации из самолета и пожаротушения в рамках обучения бортпроводников и пилотов. Оба тренажера будут введены в эксплуатацию к концу 2023 года.

"Открытие нового Центра летной подготовки авиакомпании Air Astana демонстрирует нашу стратегическую приверженность обеспечению международных стандартов работы летного состава", - отметил Питер Фостер, президент группы Air Astana. 

Он выразил уверенность,что центр станет не только высокорентабельным активом для Air Astana, но и приведет к тому, что Казахстан станет региональным лидером в области летной подготовки.

Отмечается, что запуск учебного центра также подчеркивает следование авиакомпании Air Astana принципам ESG, что предусматривает безопасность полетов, экологическую и социальную устойчивость в авиационной отрасли.

Среди других инициатив Air Astana по формированию и развитию летных кадров - программа первоначальной подготовки пилотов - Ab-initio, которая функционирует с 2008 года, а также создание в Алматы учебной академии в 2018 году. В ближайшие 5 лет группа компаний Air Astana планирует ежегодно нанимать на работу дополнительно по 100 пилотов и бортпроводников добавили в компании.

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