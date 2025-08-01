Работа будет вестись в сотрудничестве с госорганами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан сообщила о запуске работы Центра по борьбе с дезинформацией, передает Kazpravda.kz

Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации. Среди основных задач Центра - выявление и опровержение недостоверной информации; обеспечение граждан объективными, проверенными данными по значимым темам; развитие культуры ответственного потребления информации.

Отмечается, что в условиях информационного перенасыщения особенно важно отличать факты от намеренных искажений. Новый Центр станет инструментом навигации в потоке информации.

Работа будет вестись в сотрудничестве с государственными органами, экспертным сообществом, журналистами и гражданами.

Создание Центра - это логичный шаг к формированию устойчивой коммуникационной среды, основанной на реальных фактах, ответственности и доверии к информации.

Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам. Запуск сопровождается размещением информации на официальных ресурсах в соцсетях, ориентированной на простое и наглядное объяснение сложных инфопроцессов.

В первом выпуске разобраны вбросы, появившиеся в инфополе страны в последнее время.