Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке

В Алматы в Центральном государственном музее прошла выставка народного прикладного искусства «Бір шаңырақ астында», сообщает Kazpravda.kz
По информации ведомства, в фонде Центрального музея РК собрано множество артефактов 16 разных этносов, которые переселились в Казахстан в XVII-XVIII веках. В создании фонда большую роль сыграли руководители музея тех времен. В начале был процесс переселения крестьян из России, Беларуси и Украины. В ХІХ веке из Китая начали переселяться дунгане и уйгуры.
В ХХ веке социалистическая революция, коллективизация и массовая депортация народов и репрессии, а также Вторая мировая война увеличили количество переселенцев.
— Выставку посетили представители культурного центра крымских татар «Ватандаш», республиканского этно-культурного центра уйгуров Казахстана, сообщества курдов Казахстана «Барбанг», Алматинского культурно-этнического сообщество «Ренессанс», польского культурного центра «Вензь», чечено-ингушского объединения Алматинской области «Вайнах» и ингушского этно-культурного центра «Вошал». В своих поздравительных выступлениях по случаю праздника представители разных этносов благодарили казахский народ, который приютил их предков в трудные времена, предоставил кров и еду, помог сохранить и популяризировать свои национальные традиции, — рассказали в пресс-службе.