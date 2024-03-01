Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в фонде Центрального музея РК собрано множество артефактов 16 разных этносов, которые переселились в Казахстан в XVII-XVIII веках. В создании фонда большую роль сыграли руководители музея тех времен. В начале был процесс переселения крестьян из России, Беларуси и Украины. В ХІХ веке из Китая начали переселяться дунгане и уйгуры.

В ХХ веке социалистическая революция, коллективизация и массовая депортация народов и репрессии, а также Вторая мировая война увеличили количество переселенцев.