Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке

Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

В Алматы в Центральном государственном музее прошла выставка народного прикладного искусства «Бір шаңырақ астында», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в фонде Центрального музея РК собрано множество артефактов 16 разных этносов, которые переселились в Казахстан в XVII-XVIII веках. В создании фонда большую роль сыграли руководители музея тех времен. В начале был процесс переселения крестьян из России, Беларуси и Украины. В ХІХ веке из Китая начали переселяться дунгане и уйгуры.

В ХХ веке социалистическая революция, коллективизация и массовая депортация народов и репрессии, а также Вторая мировая война увеличили количество переселенцев.

— Выставку посетили представители культурного центра крымских татар «Ватандаш», республиканского этно-культурного центра уйгуров Казахстана, сообщества курдов Казахстана «Барбанг», Алматинского культурно-этнического сообщество «Ренессанс», польского культурного центра «Вензь», чечено-ингушского объединения Алматинской области «Вайнах» и ингушского этно-культурного центра «Вошал». В своих поздравительных выступлениях по случаю праздника представители разных этносов благодарили казахский народ, который приютил их предков в трудные времена, предоставил кров и еду, помог сохранить и популяризировать свои национальные традиции, — рассказали в пресс-службе. 

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