Центры приема граждан создадут в Казахстане

Казахстанцев будут принимать не только в общественных приемных, но и в центрах приема граждан, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/police_almobl

Проект постановления Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах центров приема граждан» опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 июня 2023 года.

«Перед Правительством поставлена задача по переформатированию первой линии работы с населением и стандартизации всех действующих фронт-офисов государственных органов, которые население посещает для подачи обращений, записи на личный прием и получения консультаций. Решение указанной задачи видится в создании центров приема граждан (ЦПГ) как единого фронт-офиса для работы с населением.

ЦПГ позволит создать комфортную среду для граждан, оптимизировать процессы их приема и станет «единой точкой», где в решение проблемных вопросов населения будут вовлечены как государственные органы и квазигосударственные организации, так и представители неправительственного сектора», – отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Новым документом предполагается внести изменения и дополнения в соответствующее постановление Правительства страны.

Так, личный прием физических лиц и представителей юридических лиц в общественных приемных центральных госорганов и аппаратов акимов регионов, а также в центрах приема граждан будут вести:

1) первые руководители центральных госорганов, государственных организаций и их заместители;

2) акимы регионов и их заместители;

3) руководители аппаратов центральных госорганов;

4) руководители аппаратов акимов регионов и их замы;

5) руководители структурных подразделений центральных госорганов и аппаратов акимов регионов.

Прием в ЦПГ будет проводиться не реже 1 раза в месяц.

О результатах работы общественных приемных и центров приема граждан не реже 1 раза в квартал будут информировать аппарат Правительства РК.

Результаты работы общественных приемных госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, будут представляться не реже 1 раза в квартал в Отдел по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.