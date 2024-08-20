Центры психологической поддержки детей заработали во всех регионах РК

По поручению главы государства во всех 20-и регионах страны начали функционировать Центры психологической поддержки детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минпросвещения, главная задача — создание единой системы психологической службы на местном уровне для укрепления и сохранения психологического благополучия детей, родителей и педагогов.

Как отмечает председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова, ранее для унификации деятельности центров были разработаны методические рекомендации по единой модели. В них подробно описаны задачи, основные направления работы, штатное расписание и должностные инструкции специалистов. Особое внимание уделено материально-техническому оснащению и интерьерным решениям.

«Эти центры не просто поддержка для педагогов-психологов, но и жизненно важное место, где родители и дети могут получить своевременную и квалифицированную помощь. Дети смогут обратиться не только за психологической поддержкой, но и получить медицинскую, юридическую и социальную помощь. Это вклад в будущее наших детей и общества в целом», — отметила глава комитета.

Напомним, открытие центров предусмотрено комплексным планом по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.

Также ранее стало известно, что в этом году в Казахстане впервые ввели институт регионального уполномоченного по правам ребенка в рамках закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

В 20-и регионах страны официально назначены уполномоченные, которые будут заниматься защитой прав детей в каждом городе и области.