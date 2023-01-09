Цены на хадж могут снизиться для казахстанских паломников

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился в городе Джидде с министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком ибн Фаузаном ар-Рабиа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

Фото: muftyat.kz

На встрече обсуждались вопросы качественной организации большого паломничества в этом году.

В частности, верховный муфтий Казахстана предложил обратить внимание на фиксацию стоимости авиаперевозок для паломников на приемлемом уровне, обеспечить безопасность наших соотечественников, предоставить максимальные скидки на проживание в гостиницах, улучшить качество обслуживания, оптимизировать систему оплаты и так далее.

«Хвала Всевышнему, количество желающих совершить хадж в нашей стране увеличивается с каждым годом. Наша цель – организовать хадж-поездку на самом высоком уровне. Хадж-миссия Казахстана эффективно работает в этом направлении. У нас есть пожелание, чтобы вы по возможности снизили цены на услуги. Этот шаг станет большой поддержкой для наших паломников», – сказал Наурызбай кажы Таганулы.

В свою очередь министр хаджа и умры КСА Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа заявил, что министерство будет оказывать максимальную поддержку казахстанским паломникам.

В завершение встречи стороны договорились об активизации двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в прошлом году хадж совершили 4 тысячи казахстанцев, которым оказывали услуги 14 туристических компаний.