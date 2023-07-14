Цены на лекарства в Казахстане растут быстрее, чем в других странах ЕАЭС – аналитики

Исключение составляет только Кыргызстан, где медикаменты подорожали ещё больше.

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Казахстан занимает лидирующие позиции в Евразийском экономическом союзе по росту стоимости лекарств. По информации аналитиков, годовой рост цен на медикаменты в стране в мае составил 11%, в то время как в ЕАЭС в среднем такой показатель был в пределах 4,2%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Ссылаясь на данные Евразийской экономической комиссии, авторы исследования сообщают, что на первом месте по росту цен на лекарства стоит Кыргызстан с показателем в 16,1%. В России и Беларуси, которые являются поставщиками фармпрепаратов для Казахстана, удорожание было не таким заметным. Рост цен на продукцию фарпрома там составил 3% и 0,8% соответственно.

Аналогичной была ситуация и в 2022 году: по динамике цен на продукцию фарминдустрии Казахстан занимал второе место в союзе.

Чтобы понять, почему одни и те же лекарства в разных странах ЕАЭС стоят по-разному, в прошлом году аналитики ЕЭК делали подробное исследование. Оказалось, что на 30 препаратов из 50 цены в Казахстане выше, чем в России. Разница по некоторым лекарствам достигала 310%.

«Причина такого диспаритета на фармрынке союза – разные методы госрегулирования цен в странах. Контроль за стоимостью лекарств ведётся во всех странах ЕАЭС, кроме Армении. Требования и список препаратов, регулируемые ценами в остальных четырёх странах союза, разные и зависят от несопоставимых факторов», – говорится в отчете.

Например, в Казахстане список медикаментов, на которые установлены предельные цены, состоит более чем из 6 тыс. пунктов, с учётом разной дозировки лекарств.

С этого года в течение нескольких лет в Казахстане планируется сокращать список контролируемых лекарств. По информации Агентства по защите и развитию конкуренции в РК, с 10 января этого года в розничной торговле уже не регулируются цены на 376 наименований лекарств. Это витамины, гомеопатические препараты, лекарства для лечения несложных заболеваний.

Планируется в течение 2023-2024 годов отменить регулирование в оптовой и розничной торговле на остальные безрецептурные препараты, а в 2024-2025 годах – и на лекарства по рецепту. В итоге, к 2026 году в Казахстане госрегулирование будет существовать только на лекарства, закупаемые для больниц в рамках гарантированной медпомощи и системы ОСМС.

Опираясь на динамику цен на фармпрепараты за последний год, аналитики утверждают, что с мая 2022 года до февраля этого года каждый месяц показатель увеличивался на 0,3-2 п. п. Самым ощутимым удорожание было в январе-феврале.

С марта статистики фиксировали замедление роста стоимости медикаментов. Однако, по словам авторов отчета, далеко не все лекарства подорожали так «скромно». В списке из 30 фармпрепаратов, цены на которые отслеживают специалисты Бюро нацстатистики, почти у трети стоимость возросла гораздо больше.

Например, жаропонижающие парацетамол и ацетилсалициловая кислота подорожали на 43,3% и 16,2% соответственно, отхаркивающие «Амброксол» и «Бронхикум-С» – на 22,9% и 12%, антибиотик «Азитромицин» – на 12,7%.

Кроме того, Казахстан, несмотря на активное развитие отечественной фармпромышленности, по многим медицинским препаратам зависим от импорта.

«По данным сайта «СК-Фармация», доля отечественных фармкомпаний в закупе лекарств для больниц страны составляла всего 33%. В топ-10 стран-поставщиков медикаментов вошли Германия, Швейцария, Франция, Ирландия и другие», – аргументируют исследователи.

Судя по таможенной статистике, крупнейшим импортёром медикаментов в Казахстан является Россия. В январе-апреле этого года доля российских поставок в общем физическом объёме импорта составила 21%.