Цены на продукты обсудили в правительстве

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Рост цен на социально значимые продукты в республике замедлился до 0,2%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Текущую ценовую ситуацию на социально значимые продукты рассмотрели на очередном совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как отмечается, с начала года и по 21 мая рост цен на социально значимые продукты в республике замедлился до 0,2%. За прошедшую неделю показатель составил -0,1%.

Сразу на 10,4% за неделю по стране подешевела капуста, благодаря поставкам нового урожая с Туркестанской области.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, к закупу капусты подключились торговые сети, идет массовое насыщение рынков страны.

Продолжается снижение цен на подсолнечное масло (-0,6%), гречневую крупу (-0,4%), куриные яйца категории С1 (-1,4%). В группе «цены в минус» также творог (-0,2%), мясо кур (-0,2%), кефир 2,5% жирности (-0,4%), соль (-0,1%) и мука пшеничная 1 сорта (-0,1%).

Со стороны Министерства сельского хозяйства были озвучены данные по объемам запасов овощей в стабфондах. Регионам поручено уже сейчас провести работу по заключению форвардных договоров на поставку осеннего урожая на следующее межсезонье.

Серик Жумангарин поручил регионам обеспечить стабилизацию цен в течение следующей недели и активизировать поставки свежего урожая в необходимых объемах. 

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