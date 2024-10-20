Цены на пшеницу и ячмень ежедневно растут на мировых рынках

Фото: Минсельхоз РК

С начала уборочных работ в июле т.г. экспортная цена российской пшеницы на Черном море оценивалась в 216 долл. США/тн согласно данным Международного совета по зерну. Это означает, что за минусом стоимости логистики (90$/тн) цена на казахстанскую пшеницу приравнивалась к 61 тыс. тг/тн. Однако цена пшеницы на Черном море увеличилась до 250 долл. США за тонну или в пересчете на тенге до 78 тыс. тг/тн.

Вслед за экспортными ценами дорожают цены на российском рынке. К настоящему времени цена пшеницы 3 класса с клейковиной 23% в Омской области составляет 14,5 тыс. руб/тн. С учетом транспортных затрат (2 тыс. руб/тн), оплаты входного НДС цена российской пшеницы в Кокшетау составит 84 тыс. тг/тн.

При сложившихся мировых ценах, отечественные производители находятся в выгодном конкурентном положении.

Предложение от покупателей из стран Центральной Азии сейчас сложилось на уровне 65-70 тыс. тг/тн, исходя из уровня российских цен. При этом есть задел для роста до 75 тыс. тг/тн за пшеницу с клейковиной 23%, так как альтернативных поставок пшеницы по таким ценам для данных рынков нет.

Аналогичная ситуация также складывается по ячменю: текущие цены на экспортный ячмень на Черном море подорожали до 206 долл. США/тн и еще есть тенденция к дальнейшему повышению. В то же время казахстанский ячмень в настоящее время отгружается в порту Актау по 165-168 долл. США/тн. Есть также задел для роста до уровня не ниже 175-185 долл. США/тн. В этом случае, цены на ячмень вырастут как минимум до 55-60 тыс. тенге за тонну, против нынешних цен 47-50 тыс. тенге/тн.