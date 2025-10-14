Стоимость золота впервые превысила $ 4 150 за унцию, серебра — $ 52 за унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В условиях политических и экономических потрясений драгоценные металлы становятся активом-убежищем для инвесторов. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен на золото и серебро.

Цены на золото и серебро продолжают обновлять исторические максимумы. На торгах во вторник, 14 октября, котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли на 1,2% и на пике достигли $ 4 182,4 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на 09:14 времени Астаны. Выше $ 4 150 за унцию цены на золото поднялись впервые в истории.

Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 3,91% и поднялись до $ 52,4 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 09:14 времени Астаны. Выше отметки $ 52 цена унции серебра также поднялась впервые в истории.

Предыдущие исторические рекорды на рынке золота были установлены накануне. В понедельник, 13 октября впервые в истории превысили $ 4 100 за унцию. Биржевые цены на серебро также обновили максимум, превысив $ 50 за унцию.

Драгоценные металлы подорожали до новых рекордных уровней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас.

С начала года фьючерсы на золото выросли более чем на 55%, а серебро — более чем на 70%. В условиях политических и экономических потрясений золото становится активом-убежищем для инвесторов. Рост цен на золото был обусловлен покупками со стороны центральных банков, увеличением активов в биржевых фондах и снижением процентных ставок ФРС. Спросу на активы-убежища также способствовали торговые конфликты между США и Китаем, угрозы потери независимости ФРС и приостановка работы правительства США (шатдаун).

