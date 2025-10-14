Цены на золото и серебро бьют новые рекорды

Экономика,В мире,США
77
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стоимость золота впервые превысила $ 4 150 за унцию, серебра — $ 52 за унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В условиях политических и экономических потрясений драгоценные металлы становятся активом-убежищем для инвесторов. Аналитики не исключают дальнейшего роста цен на золото и серебро. 

Цены на золото и серебро продолжают обновлять исторические максимумы. На торгах во вторник, 14 октября, котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли на 1,2% и на пике достигли $ 4 182,4 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на 09:14 времени Астаны. Выше $ 4 150 за унцию цены на золото поднялись впервые в истории.

Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре подорожали на бирже Comex на 3,91% и поднялись до $ 52,4 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 09:14 времени Астаны. Выше отметки $ 52 цена унции серебра также поднялась впервые в истории.

Предыдущие исторические рекорды на рынке золота были установлены накануне. В понедельник, 13 октября впервые в истории превысили $ 4 100 за унцию. Биржевые цены на серебро также обновили максимум, превысив $ 50 за унцию.

Драгоценные металлы подорожали до новых рекордных уровней после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 ноября пошлин на импорт из Китая в размере 100% сверх тех, которые действуют сейчас.

С начала года фьючерсы на золото выросли более чем на 55%, а серебро — более чем на 70%. В условиях политических и экономических потрясений золото становится активом-убежищем для инвесторов. Рост цен на золото был обусловлен покупками со стороны центральных банков, увеличением активов в биржевых фондах и снижением процентных ставок ФРС. Спросу на активы-убежища также способствовали торговые конфликты между США и Китаем, угрозы потери независимости ФРС и приостановка работы правительства США (шатдаун).
 

#серебро #рекорд #золото #цена #унция

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Завершили первенство достойно
«Сардар» воспитывает лидерские качества
«Актобе» – чемпион страны
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Внедрен институт старших солдат
Вуз как образовательный хаб приграничья
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Секрет предпринимательницы Назгуль Ахметовой в том, что она делает все с любовью
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

«Приложить максимум усилий»: Бектенов обратился к акимам от…
Бектенов обозначил меры по снижению инфляции
6,5 трлн тенге из бюджета направлены на социальные нужды ка…
Экономика Казахстана выросла на 6,3% за 9 месяцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]