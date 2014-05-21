Цены растут, торги идут

Экономика
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Состоялись крупные экспортные сделки, а также на внутренний рынок с поставкой на элеваторе. Например, 12 мая на ЕТС в режиме классической торговли прошли 6 сделок, все на экспорт. Три сделки без НДС объемом 150 тыс. тонн реализованы по цене 47 131,17 тенге за тонну – на сумму свыше 7 млрд. тенге. Еще три сделки размером в 205 тыс. тонн прошли по цене 44 120,5 тенге за тонну – на сумму свыше 9 млрд. тенге. В режиме двойного анонимного аукциона на ЕТС прошла 1 сделка по пшенице 3-го класса на базисе EXW (товар забирается покупателем с указанного в договоре склада продавца, оплата экспортных пошлин вменяется в обязанность покупателю) ХПП в Костанайской области. Продано 1 020 тонн по цене 43 900 тенге за тонну на сумму 44,8 млн. тенге.

Что примечательно, распродажа зерна прошлого урожая идет на фоне неначавшейся посевной. В то же время минсельхоз США уже посчитал новый урожай для Казахстана – 14,5 млн. тонн пшеницы и 2,6 млн. тонн ячменя.

Аслан КУДАБАЕВ, Костанай

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