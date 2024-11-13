Цифровая армия

О том, как проходит цифровая транс­формация армии, рассказали и показали в ходе презентации digital-продуктов Министерства обороны. В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, депутаты Парламен­та, представители государственных органов, АО «Национальные информационные технологии», АО «Казахстан ГИС Центр» и средств массовой информации.

Общую картину цифровой трансформации ведомства гостям мероприятия представил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев. Как заметил ответственный за цифровые процессы в армии, работа ведется по многим направлениям: автоматизация систем управления войсками, управления ресурсами и государственными услугами.

– Сегодня цифровизация охватывает процессы образования, здравоохранения, экономики, социальных коммуникаций. Не исключение и оборонная сфера, где сейчас с ее помощью можно достичь превосходства над противником, – пояснил он.

Как сообщил Дархан Ахмедиев, благодаря сотрудничеству со смежными ведомствами значительно упрощены процедуры, связанные с принятием на воинский учет 16-летних юношей, внедряются сервисы как для военнослужащих, так и для гражданского населения. Перевод услуги в проактивный режим позволяет ежегодно экономить более миллиарда тенге бюджетных средств. Это автоматическая приписка к призывным участкам, отсрочка и освобождение от срочной службы, кредитные каникулы для срочников, Е-медосмотр и другие проекты. По состоянию на сегодняшний день целевой индикатор по их переводу в электронный формат составляет 100%.

– Данные интегрируются через Smart Data Ukimet. Это государственная база данных, она циркулирует в единой транспортной среде государственных органов. То есть это отдельная сеть от общего Интернета. Кроме того, все эти информационные системы перед запус­ком проходят проверку в Государственной технической службе, получают сертификаты на информационную безопасность и только потом запускаются в работу, – сказал Дархан Ахмедиев.

В армии создана автоматическая система управления войсками. Она введена в промышленную эксплуатацию и обеспечивает централизованное управление действиями Сил воздушной обороны в реальном масштабе времени.

В Сухопутных войсках завершается разработка модуля «Боевая подготовка». Его внедрение позволит сократить время на планирование боевой подготовки, сос­тавление расписаний занятий и упростит другие вопросы. Будет полностью автоматизирован учет боевой подготовки и перечень необходимых документов.

Кроме того, в вооруженных силах полностью автоматизирована система управления ресурсами, начиная от кадрового учета до медицинского обеспечения, оцифрованы базы данных вооружения и военной техники, системы учета бое­припасов и многое другое. Это целый комплекс информационных систем, решаю­щий вопросы автоматизации функций учета и управления человеческими, техническими и материальными ресурсами.

В свою очередь глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подчеркнул, что казахстанская армия не может оставаться в стороне от процессов цифровой модернизации. Министерством обороны совместно с другими государственными органами проделана большая работа по цифровой трансформации, которая постепенно приходит во все сферы жизни каждого человека, и со временем она будет становиться все более явной и заметной. Уже достигнуты высокие результаты, накоплен положительный опыт по внедре­нию цифровых технологий, создан потенциал сил и средств, способных решать задачи цифровизации.

– Мы будем поддерживать и способствовать дальнейшему развитию оборонного сектора в рамках цифровизации, – подчеркнул министр.

Не секрет, что так называемые неуставные отношения все еще присутствуют в казахстанской армии. Поэтому цифровые офицеры ведомства ищут способы поиска инцидентов с помощью цифровизации, а именно – искусственного интеллекта. Этот проект также был презентован.

Представляя его, заместитель начальника главного штаба Сил воздушной обороны по цифровизации Бекжан Мырзагалиев отметил, что Министерство обороны на постоянной основе проводит работу по улучшению безо­пасности и повышению благополучия наших военно­служащих.

– В этих целях мы инициировали проект видеоаналитики, который поз­волит объединить все существующие камеры в воинских частях в единую сеть под управлением искусственного интеллекта. Система возьмет на себя задачи по наблюдению за безопасностью, следя за тем, чтобы не происходило драк, краж имущества, чтобы соблюдались меры безопасности при обращении с оружием в комнатах хранения оружия. Мы уверены, что данная система поможет снизить неуставные отношения и укрепить дисциплину среди личного состава, – отметил Бекжан Мырзагалиев.

Все данные с этой системы будут собираться и анализироваться на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом, что позволит выявлять и предотвращать потенциальные инциденты на ранней стадии.

– Мы сделали шаг вперед в повышении безопасности и создании более комфорт­ных и защищенных условий службы для всех наших военнослужащих, – уверен представитель Министерства обороны.