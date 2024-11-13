Цифровая армия

Армия
19
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Министерство обороны намерено использовать искусственный интеллект для отслеживания и предотвращения неуставных отношений в армии

фото пресс-службы Министерства обороны

О том, как проходит цифровая транс­формация армии, рассказали и показали в ходе презентации digital-продуктов Министерства обороны. В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, депутаты Парламен­та, представители государственных органов, АО «Национальные информационные технологии», АО «Казахстан ГИС Центр» и средств массовой информации.

Общую картину цифровой трансформации ведомства гостям мероприятия представил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев. Как заметил ответственный за цифровые процессы в армии, работа ведется по многим направлениям: автоматизация систем управления войсками, управления ресурсами и государственными услугами.

– Сегодня цифровизация охватывает процессы образования, здравоохранения, экономики, социальных коммуникаций. Не исключение и оборонная сфера, где сейчас с ее помощью можно достичь превосходства над противником, – пояснил он.

Как сообщил Дархан Ахмедиев, благодаря сотрудничеству со смежными ведомствами значительно упрощены процедуры, связанные с принятием на воинский учет 16-летних юношей, внедряются сервисы как для военнослужащих, так и для гражданского населения. Перевод услуги в проактивный режим позволяет ежегодно экономить более миллиарда тенге бюджетных средств. Это автоматическая приписка к призывным участкам, отсрочка и освобождение от срочной службы, кредитные каникулы для срочников, Е-медосмотр и другие проекты. По состоянию на сегодняшний день целевой индикатор по их переводу в электронный формат составляет 100%.

– Данные интегрируются через Smart Data Ukimet. Это государственная база данных, она циркулирует в единой транспортной среде государственных органов. То есть это отдельная сеть от общего Интернета. Кроме того, все эти информационные системы перед запус­ком проходят проверку в Государственной технической службе, получают сертификаты на информационную безопасность и только потом запускаются в работу, – сказал Дархан Ахмедиев.

В армии создана автоматическая система управления войсками. Она введена в промышленную эксплуатацию и обеспечивает централизованное управление действиями Сил воздушной обороны в реальном масштабе времени.

В Сухопутных войсках завершается разработка модуля «Боевая подготовка». Его внедрение позволит сократить время на планирование боевой подготовки, сос­тавление расписаний занятий и упростит другие вопросы. Будет полностью автоматизирован учет боевой подготовки и перечень необходимых документов.

Кроме того, в вооруженных силах полностью автоматизирована система управления ресурсами, начиная от кадрового учета до медицинского обеспечения, оцифрованы базы данных вооружения и военной техники, системы учета бое­припасов и многое другое. Это целый комплекс информационных систем, решаю­щий вопросы автоматизации функций учета и управления человеческими, техническими и материальными ресурсами.

В свою очередь глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подчеркнул, что казахстанская армия не может оставаться в стороне от процессов цифровой модернизации. Министерством обороны совместно с другими государственными органами проделана большая работа по цифровой трансформации, которая постепенно приходит во все сферы жизни каждого человека, и со временем она будет становиться все более явной и заметной. Уже достигнуты высокие результаты, накоплен положительный опыт по внедре­нию цифровых технологий, создан потенциал сил и средств, способных решать задачи цифровизации.

– Мы будем поддерживать и способствовать дальнейшему развитию оборонного сектора в рамках цифровизации, – подчеркнул министр.

Не секрет, что так называемые неуставные отношения все еще присутствуют в казахстанской армии. Поэтому цифровые офицеры ведомства ищут способы поиска инцидентов с помощью цифровизации, а именно – искусственного интеллекта. Этот проект также был презентован.

Представляя его, заместитель начальника главного штаба Сил воздушной обороны по цифровизации Бекжан Мырзагалиев отметил, что Министерство обороны на постоянной основе проводит работу по улучшению безо­пасности и повышению благополучия наших военно­служащих.

– В этих целях мы инициировали проект видеоаналитики, который поз­волит объединить все существующие камеры в воинских частях в единую сеть под управлением искусственного интеллекта. Система возьмет на себя задачи по наблюдению за безопасностью, следя за тем, чтобы не происходило драк, краж имущества, чтобы соблюдались меры безопасности при обращении с оружием в комнатах хранения оружия. Мы уверены, что данная система поможет снизить неуставные отношения и укрепить дисциплину среди личного состава, – отметил Бекжан Мырзагалиев.

Все данные с этой системы будут собираться и анализироваться на всех уровнях – тактическом, оперативном и стратегическом, что позволит выявлять и предотвращать потенциальные инциденты на ранней стадии.

– Мы сделали шаг вперед в повышении безопасности и создании более комфорт­ных и защищенных условий службы для всех наших военнослужащих, – уверен представитель Министерства обороны.

#армия #проект #цифровизация #ИИ #видеоаналитика

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября
Ни закупочных цен, ни субсидий
В Петропавловске состоялась международная выставка голубей
Музыкальная машина времени
Будущее детей родители связывают с новой школой
В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар Акынбаба
Точки духовного притяжения
Доля шутки
Ироническая сказка для взрослых
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Урок мужества провели в Нацгвардии
Музейный уголок
Пришел в кино, а там...
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Военнослужащие Казахстана перешли на единую полевую форму о…
День военного журналиста отмечают в Казахстане
Тело военнослужащего Нацгвардии обнаружили в Шахтинске
Казахстанские десантницы покорили Гималаи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]